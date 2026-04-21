Видео

Лучшие сериалы о жизни монархов и королевских семейств

Лучшие сериалы о жизни монархов и королевских семейств

Дата публикации 21 апреля 2026 16:18
Сериалы о королевской семье, которые захватывают с первых минут
Сцена из сериала "Корона". Кадр из видео

Королева Елизавета ІІ прожила долгую жизнь, стала символом стабильности для Британии и оставила после себя образ, который узнают в любом уголке мира. Сегодня, 21 апреля, ее день рождения. И хотя ее уже нет, интерес к ее персоне не исчезает. О ней даже сняли кино.

Новини.LIVE расскажет, какие сериалы о королевской семье можно посмотреть.

О Елизавете II продолжают снимать сериалы, которые смотрят не только, чтобы ознакомиться с ее биографией, но и чтобы понять, что скрывается за закрытыми дверями королевского дворца.

Лучшие сериалы о монархах

Например, "Корона" (2016-2023) показывает жизнь Елизаветы ІІ с момента, когда она еще молода и только входит в роль монарха. Это не просто история о королевской семье. Здесь много о выборе, который часто не принадлежит тебе, о давлении долга и о том, как сложно оставаться человеком, когда на тебе ответственность за целую страну.

Есть и другая история, которая уже больше о современности и совсем другой стороне королевской семьи. "Гарри и Меган" (2022) — это попытка пары самостоятельно рассказать свою версию событий. Их роман когда-то казался сказкой, но очень быстро превратился в тему для мировых заголовков. В сериале много личных признаний и объяснений того, почему они решили отойти от королевских обязанностей и начать жизнь вне дворца.

Если же хочется окунуться глубже в историю самой Британии, стоит обратить внимание на "Белую королеву" (2013). События там происходят еще в XV веке, во время войны Красной и Белой роз. Но особенность сериала не только в битвах и борьбе за трон. Здесь важны женщины, которые влияют на ход истории. Елизавета Вудвиль, Анна Невилл и Маргарита Бофорт действуют осторожно, иногда жестко, и каждая по-своему пытается выжить в мире, где власть решает все.

Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "Кино"
Юлия Хивренко
