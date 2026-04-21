Кращі серіали про життя монархів і королівських родин

Кращі серіали про життя монархів і королівських родин

Дата публікації: 21 квітня 2026 16:18
Серіали про королівську родину, які захоплюють з перших хвилин
Сцена з серіалу "Корона". Кадр з відео

Королева Єлизавета ІІ прожила довге життя, стала символом стабільності для Британії і залишила після себе образ, який впізнають у будь-якому куточку світу. Сьогодні, 21 квітня, її день народження. І хоча її вже немає, інтерес до її персони не зникає. Про неї навіть зняли кіно

Новини.LIVE розповість, які серіали про королівську родину можна подивитись.

Про Єлизавету ІІ продовжують знімати серіали, які дивляться не лише, щоб ознайомитися з її біографією, а й щоб зрозуміти, що приховується за зачиненими дверима королівського палацу.

Кращі серіали про монархів

Наприклад, "Корона" (2016–2023) показує життя Єлизавети ІІ з моменту, коли вона ще молода й тільки входить у роль монархині. Це не просто історія про королівську родину. Тут багато про вибір, який часто не належить тобі, про тиск обов’язку і про те, як складно залишатися людиною, коли на тобі відповідальність за цілу країну.

Є й інша історія, яка вже більше про сучасність і зовсім інший бік королівської родини. "Гаррі й Меган" (2022) — це спроба пари самостійно розповісти свою версію подій. Їхній роман колись здавався казкою, але дуже швидко перетворився на тему для світових заголовків. У серіалі багато особистих зізнань і пояснень того, чому вони вирішили відійти від королівських обов’язків і почати життя поза палацом.

Якщо ж хочеться зануритися глибше в історію самої Британії, варто звернути увагу на "Білу королеву" (2013). Події там відбуваються ще у XV столітті, під час війни Червоної та Білої троянд. Але особливість серіалу не тільки в битвах і боротьбі за трон. Тут важливі жінки, які впливають на хід історії. Єлизавета Вудвіль, Анна Невілл і Маргарита Бофорт діють обережно, інколи жорстко, і кожна по-своєму намагається вижити в світі, де влада вирішує все.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Автор:
Юлія Хівренко
