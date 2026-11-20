Любовь Канате. Фото: Instagram.com/konate_liubov_psy

Переезд в дом "Холостяка" для Любови Конате оказался настоящей логистической эпопеей. Участница привезла столько вещей, что часть ее гардероба не поместилась в общий шкаф и осталась прямо в комнате. Во время съемок бэкстейджа девушка объяснила, зачем ей понадобилось целых девять чемоданов и что она в них сложила.

Новини.LIVE поделится информацией по этому поводу.

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Любовь Конате рассказала, что привезла на "Холостяк"

Количество багажа участницы обсудили во время съемок проекта "Бэкстейдж с Натальей Денисенко". В одном из эпизодов ведущая заглянула в комнату, где живут девушки и Валерия Полянская — менеджер Леси Никитюк. Там на кресле лежала немалая куча одежды, которая так и не попала в общую гардеробную.

Валерия объяснила, что причина такого беспорядка — вещи Любови, которые просто некуда больше сложить. По ее словам, участница приехала на съемки с восемью чемоданами. Сама же Конате, услышав разговор, решила рассказать, что именно взяла с собой.

Как выяснилось, девушка заранее рассортировала вещи по категориям. В одном чемодане у нее постельное белье, полотенца и косметика, в другом — джинсы, брюки и юбки. Отдельно она упаковала рубашки, майки и футболки, а еще одну сумку отвела под платья.

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Немало места заняла и обувь: для нее Конате понадобились сразу два чемодана. Кроме того, она взяла дополнительную косметику, фены и другие приборы для ухода за собой.

"Один чемодан с постельным бельем, полотенцами, косметикой. Второй чемодан — там джинсы, брюки, юбки. Третий чемодан — рубашки, майки, футболки. Пятая... Четвертая — платья. Шестая — это... А, обувь. Седьмой — тоже обувь. И девятый — это еще косметика... Ну, типа, фены — все такое. Ну да, где-то девять штук. Мне кажется, девять", — рассказала Любовь.

Интересно, что даже сама участница не сразу смогла вспомнить точное количество сумок: во время перечисления она сбилась со счета и пропустила восьмой чемодан. В то же время из ее объяснений становится понятно, почему ее вещи заняли столько места. Конате собрала не только одежду для разных выходов, но и все необходимое для быта и ежедневного ухода.

Напомним, в пятницу, 20 ноября, зрители увидят шестой выпуск 15-го сезона "Холостяка" с баскетболистом Вячеславом Кравцовым.

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