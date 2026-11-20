Любов Канате. Фото: Instagram.com/konate_liubov_psy

Переїзд до будинку "Холостяка" для Любові Конате виявився справжньою логістичною історією. Учасниця привезла стільки речей, що частина її гардероба не знайшла місця у спільній шафі й залишилася просто в кімнаті. Під час зйомок бекстейджу дівчина пояснила, навіщо їй знадобилося аж дев'ять валіз і що вона в них поклала.

Новини.LIVE поділиться інформацією з цього приводу.

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Любов Конате розповіла, що привезла на "Холостяк"

Кількість багажу учасниці обговорили під час зйомок проєкту "Бекстейдж із Наталкою Денисенко". В одному з епізодів ведуча завітала до кімнати, де живуть дівчата та Валерія Полянська — менеджерка Лесі Нікітюк. Там на кріслі лежала чимала купа одягу, яка так і не потрапила до спільної гардеробної.

Валерія пояснила, що причина такого безладу — речі Любові, які просто нікуди більше складати. За її словами, учасниця приїхала на зйомки з вісьмома валізами. Сама ж Конате, почувши розмову, вирішила розповісти, що саме взяла із собою.

Як з'ясувалося, дівчина заздалегідь розклала речі за категоріями. В одній валізі в неї постільна білизна, рушники та косметика, в іншій — джинси, штани й спідниці. Окремо вона запакувала сорочки, майки та футболки, а ще одну сумку відвела під сукні.

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Чимало місця зайняло й взуття: для нього Конате знадобилися одразу дві валізи. Крім того, вона взяла додаткову косметику, фени та інші прилади для догляду за собою.

"Одна валіза з постіллю, рушниками, косметикою. Друга валіза — це там джинси, штани, спідниці. Третя валіза — сорочки, майки, футболки. П'ята... Четверта — плаття. Шоста — це... А, взуття. Сьома — теж взуття. І дев'ята — це косметика ще... Ну, типу, фени — таке все. Ну так, десь дев'ять їх. Мені здається, дев'ять", — розповіла Любов.

Цікаво, що навіть сама учасниця не одразу змогла пригадати точну кількість сумок: під час переліку вона збилася з рахунку й пропустила восьму валізу. Водночас із пояснення стає зрозуміло, чому її речі зайняли стільки місця. Конате зібрала не лише одяг для різних виходів, а й усе необхідне для побуту та щоденного догляду.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 листопада, глядачі побачать шостий випуск 15-го сезону "Холостяка" з баскетболістом В'ячеславом Кравцовим.

Раніше ми писали про те, що учасниця "Холостяка-14" Віточка Зварич готується до нового етапу в особистому житті — етнологиня заручилася. Її коханий, який нині служить у війську, освідчився просто неба серед осінніх краєвидів. Радісними кадрами дівчина поділилася в Instagram і показала каблучку, з якою тепер не хоче розлучатися.

Також Новини.LIVE повідомляли, що В’ячеслав Кравцов розповів, чи реально за таких умов як у "Холостяку" зрозуміти, що між людьми виникли справжні почуття. Баскетболіст також поділився подробицями власної участі в шоу та згадав про фінал.