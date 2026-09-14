До появления Netflix: 4 фильма 90-х, которые помнят миллениалы

Фрагмент из фильма "Каспер". Фото: скриншот из видео

До появления Netflix, TikTok и стриминговых сервисов фильмы искали в телепрограмме или брали напрокат на кассетах. Именно так многие дети в 90-х впервые увидели "Каспера" и другие фильмы, которые впоследствии стали частью их детства. О некоторых из них сегодня уже не так часто вспоминают, но первые кадры точно вызовут знакомые воспоминания.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этих фильмах подробнее.

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"Каспер"

Кэт вместе с отцом переезжает в старинное поместье Випстафф. Ее отец Харви занимается паранормальными явлениями и после смерти жены надеется когда-нибудь снова встретить ее. В доме он обнаруживает трех призраков, которые совсем не рады новым обитателям. Они постоянно устраивают беспорядок и пытаются напугать людей. Но среди них есть Каспер — добрый и одинокий призрак, который совсем не похож на своих сородичей. Именно с ним Кэт быстро находит общий язык. Фильм получился очень хорошим и с элементами комедии.

"Матильда"

Матильда с детства замечает то, чего не видят другие. Она легко решает сложные задачи, много читает, а со временем обнаруживает еще и необычную способность двигать предметы силой мысли. Однако больше всего девочке не хватает не способностей, а внимания родителей. Они почти не интересуются ее жизнью и не понимают, насколько она умная.

В школе Матильда тоже сталкивается с жестокостью, но находит людей, которые наконец-то видят в ней не странного ребенка, а талантливую девочку.

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"Бетховен"

Щенка сенбернара случайно принимают в свою семью Ньютоны после того, как он сбежал от воров из зоомагазина. Сначала отец семьи совсем не в восторге от нового домашнего питомца. Но Бетховен быстро становится частью семьи. Собака растет, а вместе с ней увеличивается и количество проблем в доме — правда, далеко не все из них созданы намеренно.

Вскоре в семье появляется еще одна проблема. Ветеринар, проводящий эксперименты над животными, решает забрать Бетховена. Для этого он подставляет собаку. Семье приходится спасать своего питомца, а заодно и других животных, оказавшихся в опасности.

"Доктор Дулиттл"

Доктор Джон Дулиттл имеет успешную карьеру, семью и привычную жизнь. Все меняется после одного случая: врач вдруг начинает понимать язык животных. Сначала он пытается избавиться от этой странной способности. Пациентов становится все больше, и вместо обычной медицинской практики Дулиттлу приходится лечить собак, обезьян, тигров и других животных.

Главную роль в фильме 1998 года сыграл Эдди Мерфи. Его герой постоянно попадает в забавные ситуации, ведь животные разговаривают с ним так же прямо, как люди. Из-за этого обычный врачебный кабинет быстро превращается в место, где одновременно могут оказаться пациент-собака, болтливый попугай или больная обезьяна.

Ранее мы писали о фильмах, которые при первом просмотре кажутся вполне понятными, но после финала в них остаются детали, которые легко упустить. Когда уже знаешь развязку, отдельные сцены и поступки героев воспринимаются совсем иначе.

Также Новини.LIVE сообщали, что "Психо" и "Сияние" вышли десятилетия назад, но отдельные сцены из этих фильмов до сих пор узнают даже те, кто их не смотрел. Обе картины оказали сильное влияние на жанр ужасов и оставили после себя образы, которые стали частью истории кино.