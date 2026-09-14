Перш ніж з’явився Netflix: 4 фільми 90-х, які пам’ятають міленіали

Фрагмент з фільму "Каспер". Фото: скриншот з відео

До Netflix, TikTok і стримінгових сервісів фільми шукали у телевізійній програмі або брали напрокат на касетах. Саме так багато дітей у 90-х уперше побачили "Каспера" та інші стрічки, які згодом стали частиною їхнього дитинства. Деякі з них сьогодні вже не так часто згадують, але перші кадри точно повернуть знайомі спогади.

Редакція Новини.LIVE розповість про ці стрічки детальніше.

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"Каспер"

Кет разом із батьком переїжджає до старого маєтку Віпстафф. Її батько Харві займається паранормальними явищами та після смерті дружини сподівається колись знову зустріти її. У будинку він виявляє трьох привидів, які зовсім не раді новим мешканцям. Вони постійно влаштовують безлад і намагаються налякати людей. Але серед них є Каспер — добрий і самотній привид, який зовсім не схожий на своїх родичів. Саме з ним Кет швидко знаходить спільну мову. Фільм вийшов дуже добрий і з елементами комедії.

"Матильда"

Матильда з дитинства помічає те, чого не бачать інші. Вона легко розв’язує складні задачі, багато читає, а згодом виявляє ще й незвичайну здатність рухати предмети силою думки. Однак найбільше дівчинці бракує не здібностей, а уваги батьків. Вони майже не цікавляться її життям і не розуміють, наскільки вона розумна.

У школі Матильда теж стикається з жорстокістю, але знаходить людей, які нарешті бачать у ній не дивну дитину, а талановиту дівчинку.

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"Бетховен"

Щеня сенбернара випадково потрапляє до родини Ньютонів після того, як тікає від злодіїв із зоомагазину. Спочатку батько сімейства зовсім не в захваті від нового домашнього улюбленця. Та Бетховен швидко стає частиною родини. Собака росте, а разом із ним збільшується і кількість проблем у будинку — щоправда, далеко не всі вони створені навмисно.

Невдовзі у родині з’являється ще одна проблема. Ветеринар, який проводить досліди над тваринами, вирішує забрати Бетховена. Для цього він підставляє собаку. Родині доводиться рятувати свого улюбленця, а заодно і інших тварин, які опинилися в небезпеці.

"Доктор Дуліттл"

Доктор Джон Дуліттл має успішну кар’єру, родину та звичне життя. Все змінюється після одного випадку: лікар раптом починає розуміти мову тварин. Спочатку він намагається позбутися цієї дивної здатності. Пацієнтів стає дедалі більше, а замість звичайної медичної практики Дуліттлу доводиться лікувати собак, мавп, тигрів та інших тварин.

Головну роль у фільмі 1998 року зіграв Едді Мерфі. Його герой постійно потрапляє в кумедні ситуації, адже тварини говорять із ним так само прямо, як люди. Через це звичайний лікарський кабінет швидко перетворюється на місце, де можуть одночасно з’явитися пацієнт-собака, балакучий папуга чи хвора мавпа.

Раніше ми писали про фільми, які під час першого перегляду здаються цілком зрозумілими, але після фіналу в них залишаються деталі, які легко пропустити. Коли вже знаєш розв’язку, окремі сцени та вчинки героїв сприймаються зовсім інакше.

Також Новини.LIVE повідомляли, що "Психо" та "Сяйво" вийшли десятиліттями тому, але окремі сцени з цих фільмів досі впізнають навіть ті, хто їх не дивився. Обидві стрічки сильно вплинули на жанр жахів і залишили по собі образи, які стали частиною історії кіно.