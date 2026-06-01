Канны-2026: жюри фестиваля раскрыло детали голосования

Ua ru
Дата публикации 1 июня 2026 09:16
Как выбирали победителя Канн: рассказали Деми Мур и Пак Чхан Ук
Деми Мур и Пак Чхан Ук на пресс-конференции. Кадр из видео

В этом году Каннский кинофестиваль стартовал ярко: традиционная красная дорожка, вспышки камер и сотни звезд первой величины. Однако наибольший интерес вызвало не столько вечернее платье Деми Мур или появление Стеллана Скарсгарда, сколько внутренняя кухня нынешнего жюри. Возглавить судейскую коллегию и выбрать победителей выпало действительно колоритной компании, куда также вошли Хлоя Чжао, Рут Негга и Исаак де Банколе.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик работала непосредственно в эпицентре событий и побывала на закрытом престуре, где главные арбитры фестиваля откровенно рассказали о своих ожесточенных дискуссиях.

Как жюри выбирали победителя в Каннах в этом году

Корейский мастер кино Пак Чхан Ук откровенно кайфовал от процесса, хотя и не обошлось без иронии. Режиссер признался, что смотреть лучшие образцы современного кинематографа на передовой мировых премьер — это чистая привилегия. Но когда дело дошло до главного приза, все оказалось не так просто.

"Если честно, мне вообще не хотелось отдавать кому-то "Золотую пальмовую ветвь". Почему? Да потому что я сам ее ни разу в жизни не получал!" — пошутил режиссер. — Но у нас просто не было выбора. Появилась картина, которая настолько сильно заслуживала этой награды, что мы просто обязаны были ее отдать".

Также Пак Чхан Ук добавил, что более близкое знакомство с коллегами открыло для него их с совершенно новой стороны. Например, он с улыбкой вспомнил, что Деми Мур очень просто относится к своему звездному статусу и просит называть ее просто по имени.

Для самой Деми Мур этот опыт стал чем-то вроде социального эксперимента. Она сравнила девять членов жюри с маленьким изолированным миром, где людям с совершенно разным бэкграундом пришлось искать общий язык.

Актриса подчеркнула, что главная ценность их команды — это диалог, которого сегодня катастрофически не хватает в реальном мире. Они не просто оценивали фильмы, а постоянно меняли собственное мнение под влиянием аргументов друг друга. Что-то добавляли, от чего-то отказывались, но всегда слушали.

"Мы все невероятно разные, и наш выбор "Пальмовой ветви" это отлично доказывает, — поделилась Деми, — Но главное, что мы открылись друг другу как люди. Даже когда возникали моменты полного непонимания, мы останавливались, выдыхали и напоминали себе: перед тобой такой же человек из плоти и крови, со своим сердцем и взглядом. Послушай, что он хочет сказать. В этом жюри я чувствовала себя в полной безопасности, даже когда показывала свою уязвимость".

Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
