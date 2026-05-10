Главная Кино Интересные новинки в кино 2026: что подготовил Каннский фестиваль

Интересные новинки в кино 2026: что подготовил Каннский фестиваль

Дата публикации 10 мая 2026 13:55
Каннский кинофестиваль 2026: объявлена официальная программа
Место проведения 74-го Каннского фестиваля во Франции. Кадр из видео

Каннский кинофестиваль представил программу на этот май. В этом году ажиотаж вокруг Лазурного побережья будет еще сильнее, чем обычно, ведь организаторы обработали почти 2,5 тысячи заявок — это примерно на одну тысячу больше, чем в прошлом году. Это те самые новинки в кино, которые стоят внимания.

Новини.LIVE по данным Variety и Deadline расскажет о том, что ожидает зрителей, подробнее.

Главная новость, которая вызвала дискуссии в Украине: россияне снова в игре. Пока мир пытается держать культурную дистанцию, Канны пригласили Андрея Звягинцева в основную борьбу за "Золотую пальмовую ветвь". Его новая работа "Минотавр" снималась в Латвии. Это такая себе смесь криминала и политической басни о бизнесмене, который сталкивается с различными кризисами. Mubi уже выкупили права на показ в половине мира, так что ставку на фильм делают серьезную.

Кто еще претендует на "Пальму" в 2026 году

Список имен в этом году — это настоящий парад звезд и фестивальных любимчиков. Судите сами:

  • Хавьер Бардем снялся у Родриго Сорогоена ("Возлюбленная / Любимый").
  • Рами Малек и Ребекка Холл появятся в драме Айры Сакса о любви.
  • Павел Павликовский привозит "Родину" — биографическую историю о Томасе Манне.
  • Себастиан Стен и Ренате Реинсве сыграли у румына Кристиана Мунджиу ("Фьорд").
  • А звезда "Игры в кальмара" Чон Хойон встретится на экране с Майклом Фассбендером в корейском триллере "Надежда".

Откроет праздник кино 12 мая легкая французская комедия "Электрическая Венера" от Пьера Сальвадори. Выбор довольно классический для Канн — начать с чего-то романтического, прежде чем погружать зрителей в сложные драмы основного конкурса.

Изюминки вне главной сцены

Если основной конкурс — это о престиже, то параллельные секции о чистом драйве. В "Специальных показах" обещают документалку о Джоне Ленноне (последнее интервью), а среди "Каннских премьер" засветился даже Джон Траволта со своим проектом "Пропеллер".

Кстати, судить все это разнообразие будет корейский мастер Пак Чханук. Выбор председателя жюри намекает, что в приоритете будет визуальное совершенство и острые сюжеты.

Фестиваль продлится до 23 мая. Несмотря на все политические нюансы и противоречивые решения относительно российских режиссеров, Канны остаются главной "площадкой силы" в мире кино. Вопрос лишь в том, сможет ли искусство в этом году перекрыть неприятный привкус от присутствия определенных флагов в программе.

Каннский кинофестиваль фильмы новый фильм
Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Ксения Микулец
