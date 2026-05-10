Каннський кінофестиваль 2026: оголошено офіційну програму

Цікаві новинки в кіно 2026: що підготував Каннський фестиваль
Каннський кінофестиваль представив програму на цей травень. Цього року ажіотаж навколо Лазурного узбережжя буде ще сильнішим, ніж зазвичай, адже організатори обробили майже 2,5 тисячі заявок — це приблизно на одну тисячу більше, ніж торік. Це ті самі новинки в кіно, що варті уваги.
Новини.LIVE за даними Variety та Deadline розповість про те, що очікує на глядачів, детальніше.
Головна новина, яка викликала дискусії в Україні: росіяни знову в грі. Поки світ намагається тримати культурну дистанцію, Канни запросили Андрія Звягінцева до основної боротьби за "Золоту пальмову гілку". Його нова робота "Мінотавр" знімалася в Латвії. Це така собі суміш криміналу та політичної байки про бізнесмена, який зіштовхується з різними кризами. Mubi вже викупили права на показ у половині світу, тож ставку на фільм роблять серйозну.
Хто ще претендує на "Пальму" у 2026 році
Список імен цьогоріч — це справжній парад зірок і фестивальних улюбленців. Судіть самі:
- Хав'єр Бардем знявся у Родріго Сорогоєна ("Кохана / Коханий").
- Рамі Малек та Ребекка Голл з’являться у драмі Айри Сакса про кохання.
- Павел Павліковський привозить "Батьківщину" — біографічну історію про Томаса Манна.
- Себастіан Стен та Ренате Реінсве зіграли в румуна Крістіана Мунджіу ("Фіорд").
- А зірка "Гри в кальмара" Чон Хойон зустрінеться на екрані з Майклом Фассбендером у корейському трилері "Надія".
Відкриватиме свято кіно 12 травня легка французька комедія "Електрична Венера" від П'єра Сальвадорі. Вибір доволі класичний для Канн — почати з чогось романтичного, перш ніж занурювати глядачів у складні драми основного конкурсу.
Цікавинки поза головною сценою
Якщо основний конкурс — це про престиж, то паралельні секції про чистий драйв. У "Спеціальних показах" обіцяють документалку про Джона Леннона (останнє інтерв'ю), а серед "Каннських прем'єр" засвітився навіть Джон Траволта зі своїм проектом "Пропелер".
До речі, судити все це розмаїття буде корейський майстер Пак Чханук. Вибір голови журі натякає, що в пріоритеті буде візуальна довершеність та гострі сюжети.
Фестиваль триватиме до 23 травня. Попри всі політичні нюанси та суперечливі рішення щодо російських режисерів, Канни залишаються головним "майданчиком сили" у світі кіно. Питання лише в тому, чи зможе мистецтво цього року перекрити неприємний присмак від присутності певних прапорів у програмі.
