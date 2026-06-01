Як обирали переможця Канн: розповіли Демі Мур і Пак Чхан Ук

Демі Мур і Пак Чхан Ук на прес-конференції. Кадр з відео

Цього року Каннський кінофестиваль стартував яскраво: традиційна червона доріжка, спалахи камер і сотні зірок першої величини. Проте найбільший інтерес викликала не так вечірня сукня Демі Мур чи поява Стеллана Скарсгарда, як внутрішня кухня цьогорічного журі. Очолити суддівську колегію та обрати переможців випало справді колоритній компанії, куди також увійшли Хлоя Чжао, Рут Негга та Ісаак де Банколе.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік працювала безпосередньо в епіцентрі подій і побувала на закритому престурі, де головні арбітри фестивалю відверто розповіли про свої запеклі дискусії.

Як журі обирали переможця в Каннах цього року

Корейський майстер кіно Пак Чхан Ук відверто кайфував від процесу, хоча й не обійшлося без іронії. Режисер зізнався, що дивитися найкращі зразки сучасного кінематографа на передовій світових прем'єр — це чистий привілей. Але коли справа дійшла до головного призу, все виявилося не так просто.

"Якщо чесно, мені взагалі не хотілося віддавати комусь "Золоту пальмову гілку". Чому? Та тому що я сам її ні разу в житті не отримував! — пожартував режисер. — Але у нас просто не було вибору. З'явилася картина, яка настільки сильно заслуговувала на цю нагороду, що ми просто зобов'язані були її віддати".

Також Пак Чхан Ук додав, що ближче знайомство з колегами відкрило для нього їх з абсолютно нового боку. Наприклад, він з усмішкою згадав, що Демі Мур дуже просто ставиться до свого зіркового статусу і просить називати її просто по імені.

Читайте також:

Для самої Демі Мур цей досвід став чимось на кшталт соціального експерименту. Вона порівняла дев'ятьох членів журі з маленьким ізольованим світом, де людям із абсолютно різним бекграундом довелося шукати спільну мову.

Акторка підкреслила, що головна цінність їхньої команди — це діалог, якого сьогодні катастрофічно не вистачає в реальному світі. Вони не просто оцінювали фільми, а постійно змінювали власну думку під впливом аргументів одне одного. Щось додавали, від чогось відмовлялися, але завжди слухали.

"Ми всі неймовірно різні, і наш вибір "Пальмової гілки" це чудово доводить, — поділилася Демі. — Але головне, що ми відкрилися одне одному як люди. Навіть коли виникали моменти повного нерозуміння, ми зупинялися, видихали й нагадували собі: перед тобою така ж людина з плоті та крові, зі своїм серцем і поглядом. Послухай, що вона хоче сказати. У цьому журі я почувалася в повній безпеці, навіть коли показувала свою вразливість".

Раніше ми писали про те, в чому зізнався режисер Звягінцев під час прес-конференції в Каннах. Це стосується війни Росії з Україною.

Такою ми повідомляли, які українські стрічки очікуються у 2026 році. Це фільми різні за настроєм і точно зацікавлять глядача.