В Каннах заговорили про війну в Україні і чому Звягінцеву соромно

Андрій Звягінцев. Фото з прес-конференції

На цьогорічному Каннському кінофестивалі справжній фурор викликала нова драма "Мінотавр" від відомого режисера Андрія Звягінцева. Стрічка не просто повернула митця на великі екрани після дев’ятирічної паузи, а й одразу забрала одну з найпрестижніших нагород — Гран-прі 79-го кінофестивалю.

Головний редактор видання Новини.LIVE Олена Халік отримала офіційну акредитацію, щоб працювати безпосередньо на місці подій у Каннах.

Їй вдалося поспілкуватися з режисером і поставити йому пряме запитання про те, чи розраховує він, що його нову роботу побачать в Україні, адже раніше Звягінцев висловлював бажання показати її російським глядачам.

Режисер відповів доволі прагматично, зазначивши, що його особисті бажання тут ні до чого. На його думку, фільм у будь-якому разі знайдуть і подивляться як у Росії, так і в Україні всі ті, для кого ця тема є важливою та актуальною.

Що Звягінцев сказав про війну в Україні

Під час розмови Звягінцев також поділився емоціями щодо теперішніх подій:

"Мені неймовірно боляче і страшно думати про те, що зараз переживає Україна. "Соромно" — це взагалі мінімум із того, що я відчуваю. Але реально змінити щось я не в силах. Якщо навіть такі потужні структури, як ООН, виявилися безпорадними перед цією війною, то з нашим світом явно щось не так. Що в такій ситуації залишається звичайній людині, яка опинилася всередині цього жаху? Я на своєму місці зробив те, що вмів, — зняв кіно без жодного натяку на пропаганду".

Варто зазначити, що Звягінцев виїхав з Росії ще у 2022 році через те, що відкрито виступив проти військової агресії щодо України.

Сама ж картина "Мінотавр" занурює глядача в атмосферу осені 2022 року, а події відбуваються в провінційному російському містечку. У центрі сюжету керівник логістичної фірми Гліб, чиє життя руйнується через зраду дружини. Проте особиста драма швидко відходить на другий план, коли на тлі війни від його компанії вимагають віддати 14 працівників під мобілізацію на так звану "СВО".

Для Звягінцева це далеко не перший тріумф на світовій арені. Його шлях до великого визнання розпочався ще у 2003 році, коли дебютний фільм "Повернення" завоював головну нагороду Венеціанського фестивалю. Тепер, через роки та еміграцію, режисер знову опинився в центрі уваги кіноспільноти.

