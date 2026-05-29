В Каннах заговорили о войне в Украине и почему Звягинцеву стыдно

Андрей Звягинцев. Фото с пресс-конференции

На нынешнем Каннском кинофестивале настоящий фурор вызвала новая драма "Минотавр" от известного режиссера Андрея Звягинцева. Лента не просто вернула художника на большие экраны после девятилетней паузы, но и сразу забрала одну из самых престижных наград — Гран-при 79-го кинофестиваля.

Главный редактор издания Новин.LIVE Елена Халик получила официальную аккредитацию, чтобы работать непосредственно на месте событий в Каннах.

Ей удалось пообщаться с режиссером и задать ему прямой вопрос о том, рассчитывает ли он, что его новую работу увидят в Украине, ведь ранее Звягинцев выражал желание показать ее российским зрителям.

Режиссер ответил довольно прагматично, отметив, что его личные желания здесь ни при чем. По его мнению, фильм в любом случае найдут и посмотрят как в России, так и в Украине все те, для кого эта тема является важной и актуальной.

Что Звягинцев сказал о войне в Украине

Во время разговора Звягинцев также поделился эмоциями относительно нынешних событий:

"Мне невероятно больно и страшно думать о том, что сейчас переживает Украина. "Стыдно" — это вообще минимум из того, что я чувствую. Но реально изменить что-то я не в силах. Если даже такие мощные структуры, как ООН, оказались беспомощными перед этой войной, то с нашим миром явно что-то не так. Что в такой ситуации остается обычному человеку, который оказался внутри этого ужаса? Я на своем месте сделал то, что умел, — снял кино без всякого намека на пропаганду".

Стоит отметить, что Звягинцев уехал из России еще в 2022 году из-за того, что открыто выступил против военной агрессии в отношении Украины.

Сама же картина "Минотавр" погружает зрителя в атмосферу осени 2022 года, а события происходят в провинциальном российском городке. В центре сюжета руководитель логистической фирмы Глеб, чья жизнь рушится из-за измены жены. Однако личная драма быстро отходит на второй план, когда на фоне войны от его компании требуют отдать 14 работников под мобилизацию на так называемую "СВО".

Для Звягинцева это далеко не первый триумф на мировой арене. Его путь к большому признанию начался еще в 2003 году, когда дебютный фильм "Возвращение" завоевал главную награду Венецианского фестиваля. Теперь, спустя годы и эмиграцию, режиссер снова оказался в центре внимания киносообщества.

