Фрагмент из сериала "Глубина". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

В октябре Netflix выпустил канадский сериал "Глубина" (Below) — шестисерийный триллер для тех, кому нравятся истории с жуткими загадками и сверхъестественными явлениями. В нем есть все, что держит интригу: отдаленное поселение, странные события и опасность, природу которой никто не может объяснить.

Новини.LIVE расскажет, чем интересен сериал и стоит ли ждать второго сезона.

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Чем особенен сериал "Глубина"

События разворачиваются на Ньюфаундленде, где жизнь местного сообщества меняется после появления существа, происхождение которого никто не может понять. Для рыбака Келвина Пенни это не просто встреча с неизвестной опасностью. Угроза затрагивает его семью, а вместе с ней возвращаются болезненные воспоминания о смерти отца. Обстоятельства той трагедии до сих пор остаются для мужчины неразгаданной загадкой.

В поисках ответов Келвин объединяется с исследовательницей Фондой. Они пытаются выяснить, что обитает в водах у острова и связано ли появление существа с событиями прошлого.

Таким образом, в этой истории есть несколько поводов для беспокойства: неизвестное существо, изолированное поселение, где опасность может коснуться каждого, и личная драма главного героя. Море становится не просто фоном для событий, а местом, откуда может исходить угроза, к которой никто не готов.

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В первом сезоне всего шесть эпизодов, поэтому сериал можно посмотреть за несколько вечеров. Поэтому это отличный вариант для тех, кому интересны сверхъестественные загадки и кто не хочет погружаться в многолетнюю сериальную историю.

Будет ли второй сезон "Глубина"

По состоянию на конец октября 2026 года Netflix официально не объявил о продолжении сериала. Если создатели задумывали его как завершенную историю, новых эпизодов может и не быть. В то же время окончательное решение зависит от планов команды и результатов просмотров.

В любом случае пока говорить о подтвержденном втором сезоне или конкретной дате премьеры рано. Если Netflix все-таки закажет продолжение, выход новых серий в 2027 году можно рассматривать лишь как предположение, а не объявленный график.

Поэтому зрителям, которые захотят узнать, чем закончится история Келвина, не придется ждать завершения нескольких сезонов: первый состоит всего из шести серий.

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