Фрагмент з серіалу "У глибини". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

У жовтні Netflix випустив канадський серіал "З глибини" (Below) — шестисерійний трилер для тих, кому до вподоби історії з моторошними загадками та надприродними явищами. У ньому є те, що тримає інтригу: віддалене поселення, дивні події та небезпека, природу якої ніхто не може пояснити.

Новини.LIVE розповість, чим цікавий серіал і чи варто чекати на другий сезон.

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Чим особливий серіал "З глибини"

Події розгортаються на Ньюфаундленді, де життя місцевої громади змінюється після появи істоти, походження якої ніхто не може зрозуміти. Для рибалки Келвіна Пенні це не просто зустріч із невідомою небезпекою. Загроза зачіпає його родину, а разом із нею повертаються болючі спогади про смерть батька. Обставини тієї трагедії досі залишаються для чоловіка нерозгаданою загадкою.

У пошуках відповідей Келвін об'єднується з дослідницею Фондою. Вони намагаються з'ясувати, що живе у водах біля острова та чи пов'язана поява істоти з подіями минулого.

Таким чином, у цій історії є кілька причин для тривоги: невідоме створіння, ізольоване поселення, де небезпека може торкнутися кожного, і особиста драма головного героя. Море стає не просто тлом для подій, а місцем, звідки може прийти загроза, до якої ніхто не готовий.

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У першому сезоні всього шість епізодів, тому історію можна переглянути за кілька вечорів. Тому це чудовий варіант для тих, кому цікаві надприродні загадки і хто не бажає занурюватися в багаторічну серіальну історію.

Чи буде другий сезон "З глибини"

Станом на кінець жовтня 2026 року Netflix офіційно не оголосив про продовження серіалу. Якщо творці задумували його як завершену історію, нових епізодів може й не бути. Водночас остаточне рішення залежить від планів команди та результатів переглядів.

В будь-якому разі поки що говорити про підтверджений другий сезон або конкретну дату прем'єри зарано. Якщо Netflix усе-таки замовить продовження, вихід нових серій у 2027 році можна розглядати лише як припущення, а не оголошений графік.

Тож глядачам, які захочуть дізнатися, чим закінчиться історія Келвіна, не доведеться чекати на завершення кількох сезонів: перший складається лише із шести серій.

Раніше ми писали про горори від Netflix, HBO та Prime Video, серед яких є і свіжі релізи, і стрічки, що давно здобули славу моторошної класики, як-от "Керрі". Буде з чого обрати собі фільм на вечір, якщо ознайомитися з нашою добіркою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Netflix готує спіноф про "Бріджертонів", в яких мова піде про Вайолет та Едмунда — батьків великої родини, знайомої глядачам за основним серіалом. Мінісеріал перенесе події в їхню молодість і покаже, як зароджувалося кохання, з якого почалася історія восьми дітей Бріджертонів.