Фэнтези-новинка на FANCON 2026: продолжение "Хорт. Первый характерник"

Фото от пресс-службы с презентации "Хорт. Первый характерник"

На киевском фестивале FANCON 2026, который прошел 6-7 июня в МВЦ (Международном выставочном центре), презентовали продолжение украинского фэнтези-бестселлера "Хорт. Первый характерник". Новинку представили авторы вселенной "Хроники Силы" — режиссер Алан Бадоев и писательница Ольга Навроцкая.

Главный редактор Новини.LIVE Елена Халик побывала на этом фестивале и лично пообщалась с ними.

Фэнтези-роман "Хорт. Первый характерник" получил продолжение

В прошлом году первая часть буквально взорвала книжный рынок: ее тираж превысил 40 тысяч экземпляров, что сделало роман одной из самых популярных книг 2025 года в Украине. Теперь история получила долгожданное продолжение, и на нее уже открыли предзаказ.

Гости фестиваля первыми увидели анимационный трейлер ко второй части и тизер будущего комикса, который обещают выпустить еще до конца этого года. Отдельным сюрпризом для фанатов стали живые чтения свежих отрывков. Персонажи зазвучали голосами известных актеров: казака Хорта озвучил Евгений Лесничий, а Марену — Екатерина Качан.

Соавторы проекта поделились планами на будущее и вспомнили, как создавался сиквел. Пока Ольга Навроцкая работала над текстом, Алан Бадоев погрузился в другой процесс.

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"Я еще не успел прочитать книгу полностью от начала до конца, но прекрасно знаю весь сюжет и куда движется история. Сейчас моя голова занята сценарием по мотивам первой части. А Оля тем временем уже садится за работу над третьей книгой", — рассказал Бадоев.

Алан Бадоев. Фото с презентации книги

Для самой писательницы работа над второй частью оказалась непростым вызовом из-за внешних обстоятельств, ведь писать приходилось в реалиях тяжелой зимы.

"Я начала писать эту книгу осенью, но большая часть работы пришлась на январь-февраль, когда были блэкауты, и это было очень утомительно. В этой книге вообще много того, что я взяла из нашего настоящего", — призналась Ольга Навроцкая.

Ольга Навроцкая. Фото с презентации книги

Создатели "Хроник Силы" также добавили, что просто обожают атмосферу FANCON. Ольга даже поделилась своей мечтой: она очень хочет, чтобы с годами на фестивале появилось как можно больше косплееров в костюмах их героев. Учитывая темпы развития проекта, появление украинских характерников рядом с классическими супергероями — это лишь вопрос времени.

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