Фентезі-новинка на FANCON 2026: продовження "Хорт. Перший характерник"

Фото від пресслужби з презентації "Хорт. Перший характерник"

На київському фестивалі FANCON 2026, який пройшов 6–7 червня в МВЦ (Міжнародному виставковому центрі), презентували продовження українського фентезі-бестселера "Хорт. Перший характерник". Новинку представили автори всесвіту "Хроніки Сили" — режисер Алан Бадоєв та письменниця Ольга Навроцька.

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала на цьому фестивалі і особисто поспілкувалась з ними.

Фентезі-роман "Хорт. Перший характерник" отримав продовження

Минулого року перша частина буквально підірвала книжковий ринок: її наклад перевищив 40 тисяч примірників, що зробило роман однією з найпопулярніших книг 2025 року в Україні. Тепер історія отримала довгоочікуване продовження, і на неї вже відкрили передзамовлення.

Гості фестивалю першими побачили анімаційний трейлер до другої частини та тизер майбутнього коміксу, який обіцяють випустити ще до кінця цього року. Окремим сюрпризом для фанатів стали живі читання свіжих уривків. Персонажі зазвучали голосами відомих акторів: козака Хорта озвучив Євген Лісничий, а Марену — Катерина Качан.

Співавтори проєкту поділилися планами на майбутнє та згадали, як створювався сиквел. Поки Ольга Навроцька працювала над текстом, Алан Бадоєв занурився в інший процес.

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"Я ще не встиг прочитати книгу повністю від початку до кінця, але чудово знаю весь сюжет і куди рухається історія. Зараз моя голова зайнята сценарієм за мотивами першої частини. А Оля тим часом уже сідає за роботу над третьою книгою", — розповів Бадоєв.

Алан Бадоєв. Фото з презентації книги

Для самої письменниці робота над другою частиною виявилася непростим викликом через зовнішні обставини, адже писати доводилося в реаліях важкої зими.

"Я почала писати цю книгу восени, але найбільша частина роботи припала на січень-лютий, коли були блекаути, і це було дуже виснажливо. В цій книзі взагалі багато того, що я взяла з нашого сьогодення", — зізналася Ольга Навроцька.

Ольга Навроцька. Фото з презентації книги

Творці "Хронік Сили" також додали, що просто обожнюють атмосферу FANCON. Ольга навіть поділилася своєю мрією: вона дуже хоче, щоб з роками на фестивалі з'явилося якомога більше косплеєрів у костюмах їхніх героїв. Зважаючи на темпи розвитку проєкту, поява українських характерників поруч із класичними супергероями — це лише питання часу.

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