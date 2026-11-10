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Главная Кино Фанаты могут этого не знать: 5 интересных фактов о сериале "Друзья"

Фанаты могут этого не знать: 5 интересных фактов о сериале "Друзья"

Ua ru
10 ноября 2026 20:30
Что осталось за кадром "Друзей": 5 интересных фактов о культовом сериале Новини.LIVE
Фрагмент из сериала "Друзья". Фото: скриншот из видео, Новини.LIVE

Сериал "Друзья" давно стал культовым и той самой историей, к которой зрители возвращаются даже спустя десятилетия после выхода последней серии. Многие хорошо помнят шутки Чендлера, забавные выходки Джоуи и споры Моники с Рэйчел, но история создания ситкома таит в себе немало неожиданных подробностей. Некоторые из них касаются вещей, без которых сегодня трудно представить этот сериал.

Новини.LIVE решили напомнить о фактах, которые стоит знать настоящим фанатам этой истории.

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Что стоит знать о сериале "Друзья"

Оранжевый диван нашли случайно

Уютное кафе Central Perk и большой оранжевый диван — пожалуй, одни из первых образов, которые возникают в памяти, когда вспоминаешь "Друзей". Интересно, что специально искать такой предмет мебели создателям сериала не пришлось. Диван нашли в подвале студии Warner Bros., где хранились различные декорации и реквизит. Впоследствии он стал настолько узнаваемым, что его образ начали ассоциировать со всей историей шестерых друзей.

Брюс Уиллис попал в сериал из-за проигранного спора

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Появление Брюса Уиллиса в "Друзьях" можно назвать довольно необычным. Во время работы над комедией "Девять ярдов" актер поспорил с Мэттью Перри, игравшим Чендлера. Уиллис проиграл пари и согласился бесплатно сняться в нескольких эпизодах ситкома. В сериале он сыграл Пола Стивенса — отца Элизабет, девушки Росса. За эту роль актер даже получил премию "Эмми".

Сериал мог называться совсем по-другому

Трудно представить, что вместо краткого названия "Friends" в заставке могло появиться совсем другое. На ранних этапах работы над проектом создатели рассматривали название "Insomnia Café". Среди других вариантов были "Friends Like Us" и "Six of One". В конце концов остановились на "Friends" — простом слове, которое точно передавало главную идею истории.

Central Perk мог превратиться в обычную закусочную

Сегодня кофейня, где герои проводили чуть ли не каждую свободную минуту, кажется неотъемлемой частью сюжета. Однако изначально руководство телеканала NBC предлагало другую концепцию заведения — обычную закусочную. Создатели сериала отстояли свое видение, и это решение стало одним из тех, благодаря которым Central Perk запомнился зрителям не меньше, чем квартиры главных героев.

Смех в сериале часто принадлежал реальным зрителям

Многие комедийные сцены в "Друзьях" снимали перед живой аудиторией. На площадке собиралось около 300 человек, которые реагировали на шутки актеров прямо во время записи. Поэтому знакомый смех за кадром во многих эпизодах — не просто звуковой эффект, добавленный во время монтажа. В то же время отдельные сцены, в частности напряженные сюжетные моменты, снимали без зрителей, чтобы случайные реакции не испортили впечатление.

"Друзья" оставили после себя гораздо больше, чем десятки забавных сцен и цитат. Даже обычный диван или кафе стали частью телевизионной истории, которую узнают в разных странах. И, похоже, именно в таких деталях кроется одна из причин, почему к этому сериалу до сих пор хочется возвращаться.

Ранее мы писали о том, что за последние 30 лет на экраны вышло немало сериалов, которые в свое время собирали у телевизоров миллионы зрителей. Не все они остались такими же популярными, как "Друзья" или "Игра престолов", но некоторые и сегодня заслуживают внимания.

Также Новини.LIVE сообщали, какой сериал в начале 2000-х смотрели почти все. Историю любви Жади и Лукаса действительно обсуждали едва ли не в каждом доме. Бразильский сериал запомнился не только романтической линией, но и необычным сюжетом, в котором переплелись любовь, семейные тайны и восточные традиции.

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Ксения Микулец - Редактор, кинокритик
Автор:
Ксения Микулец

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