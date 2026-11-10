Фрагмент з серіалу "Друзі". Фото: скриншот з відео, Новини.LIVE

Серіал "Друзі" давно культовим і тією самою історією, до якої глядачі повертаються навіть через десятиліття після виходу останньої серії. Більшість добре пам’ятає жарти Чендлера, кумедні витівки Джої та суперечки Моніки з Рейчел, але історія створення ситкому приховує чимало несподіваних подробиць. Деякі з них стосуються речей, без яких сьогодні важко уявити цей серіал.

Новини.LIVE вирішили згадати про факти, які варто знати справжнім фанатам цієї історії.

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Що варто знати про серіал "Друзі"

Помаранчевий диван знайшли випадково

Затишний Central Perk і великий помаранчевий диван — мабуть, одні з перших образів, які виникають у пам’яті, коли згадуєш "Друзів". Цікаво, що спеціально шукати такий предмет меблів творцям серіалу не довелося. Диван знайшли в підвалі студії Warner Bros., де зберігалися різні декорації та реквізит. Згодом він став настільки впізнаваним, що його образ почали асоціювати з усією історією шістьох друзів.

Брюс Вілліс потрапив у серіал через програну суперечку

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Появу Брюса Вілліса в "Друзях" можна назвати досить незвичайною. Під час роботи над комедією "Дев'ять ярдів" актор посперечався з Меттью Перрі, який грав Чендлера. Вілліс програв парі й погодився безкоштовно знятися в кількох епізодах ситкому. У серіалі він зіграв Пола Стівенса — батька Елізабет, дівчини Росса. За цю роль актор навіть отримав премію "Еммі".

Серіал міг називатися зовсім інакше

Складно уявити, що замість короткої назви "Friends" на заставці могла з'явитися зовсім інша. На ранніх етапах роботи над проєктом творці розглядали назву "Insomnia Café". Серед інших варіантів були "Friends Like Us" і "Six of One". Зрештою зупинилися на "Friends" — простому слові, яке точно передавало головну ідею історії.

Central Perk міг перетворитися на звичайну закусочну

Сьогодні кав'ярня, де герої проводили чи не кожну вільну хвилину, здається невіддільною частиною сюжету. Проте спочатку керівництво телеканалу NBC пропонувало іншу концепцію закладу — звичайну закусочну. Творці серіалу відстояли власне бачення, і це рішення стало одним із тих, завдяки яким Central Perk запам'ятався глядачам не менше, ніж квартири головних героїв.

Сміх у серіалі часто належав реальним глядачам

Багато комедійних сцен у "Друзях" знімали перед живою аудиторією. На майданчику збиралося близько 300 людей, які реагували на жарти акторів просто під час запису. Тож знайомий сміх за кадром у багатьох епізодах — не просто звуковий ефект, доданий під час монтажу. Водночас окремі сцени, зокрема напружені сюжетні моменти, знімали без глядачів, щоб випадкові реакції не зіпсували враження.

"Друзі" залишили по собі набагато більше, ніж десятки кумедних сцен і цитат. Навіть звичайний диван чи кав'ярня стали частиною телевізійної історії, яку впізнають у різних країнах. І, схоже, саме в таких деталях криється одна з причин, чому до цього серіалу досі хочеться повертатися.

Раніше ми писали про те, що за останні 30 років на екрани вийшло чимало серіалів, які свого часу збирали біля телевізорів мільйони глядачів. Не всі вони залишилися такими ж популярними, як "Друзі" чи "Гра престолів", але деякі й сьогодні заслуговують на увагу.

Також Новини.LIVE повідомляли, який серіал на початку 2000-х дивилися майже усі. Історію кохання Жаді та Лукаса дійсно обговорювали чи не в кожному домі. Бразильський серіал запам’ятався не лише романтичною лінією, а й незвичним сюжетом, у якому переплелися кохання, сімейні таємниці та східні традиції.