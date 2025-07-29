Еврооблигации Украины резко выросли после заявлений Трампа о войне

Женщина держит доллары. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские еврооблигации, деноминированные в долларах США, продемонстрировали самый мощный рост за месяц. Этот всплеск произошел после громких заявлений американского президента Дональда Трампа, который призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

Рост цен коснулся прежде всего облигаций с погашением в 2035 и 2036 годах, сообщает Bloomberg. Они прибавили почти 1,5 цента за доллар, что для облигаций развивающихся стран является довольно значительным движением.

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Шесть из восьми самых прибыльных еврооблигаций на рынке 28 июля принадлежали именно Украине. Это не первый случай, когда украинские бумаги демонстрируют чувствительность к внешнеполитическим сигналам. Но на этот раз реакция рынка была особенно заметной — из-за прямого упоминания Дональда Трампа о необходимости прекращения войны в Украине.

"Заявления Трампа могут подтвердить ожидания относительно прекращения огня, которое было в значительной степени отвергнуто", — считает старший экономист и портфельный менеджер компании Neuberger Berman Europe Ltd Каан Назли.

НазвЦены на еврооблигации Украины. Графика: Bloombergние

Фактор ожидаемого мира для украинских активов

Рынки всегда оценивают будущее. Когда звучат заявления о возможном прекращении войны, даже если это не сопровождается конкретными действиями, инвесторы реагируют.

Аналитики считают, что риторика Трампа дала новый импульс для надежд на прекращение войны. И хотя эти надежды пока не имеют конкретной почвы, рынок еврооблигаций, ориентированный на риски, мгновенно учел даже такой словесный сигнал.

"Мы ожидаем, что война продолжится, к сожалению, по крайней мере до 2026 года", — говорит Назли.

Но он добавляет, что в условиях отсутствия прорыва со стороны России, текущий баланс риска и потенциальной прибыли выглядит привлекательно для инвесторов, работающих с украинскими бумагами.

Влияние Трампа на рынки

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменило настроения на финансовых рынках. Его призывы к Путину прекратить войну воспринимаются как попытка ускорить мирные переговоры.

После победы Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года украинские облигации уже росли из-за надежд на быстрое урегулирование конфликта. Однако эти надежды быстро угасли, когда переговоры зашли в тупик, а цены на облигации упали на 12% с начала 2025 года.

Последние заявления Трампа снова разожгли оптимизм. Инвесторы, такие как крупные компании BlackRock, Royal Bank of Canada и Allianz SE, которые являются значительными держателями украинских облигаций, увидели в этом шанс для роста.

В частности, облигации серии B с погашением в 2035 году, которые не предусматривают выплаты купона до 2027 года, выросли до 59 центов за доллар — это на 10 центов выше, чем до заявлений Трампа.

Почему инвесторы реагируют

Рост цен на украинские еврооблигации объясняется не только политическими заявлениями, но и экономическими факторами. Облигации Украины считаются высокорисковыми из-за войны, но они предлагают высокую доходность, что привлекает инвесторов.

Например, после реструктуризации долга в сентябре 2024 года Украина получила возможность увеличить выпуск облигаций в 2029 году на 12%, если экономическое восстановление превысит прогнозы МВФ.

"При отсутствии прорыва для России, соотношение риска и вознаграждения выглядит положительно для украинских облигаций", — подчеркивает Назли.

Таким образом инвесторы видят потенциал для прибыли, если война не приведет к ухудшению экономической ситуации в Украине.

Что это означает для экономики Украины

Рост цен на облигации — это не просто сигнал для инвесторов. Это также индикатор доверия к будущему страны. Когда иностранные фонды вкладывают деньги в украинские бумаги, это означает, что они верят в стабилизацию. А значит, для Украины появляется окно возможностей для дальнейших переговоров, реструктуризаций и поиска международного финансирования.

Пока же еврооблигации остаются лакмусовой бумажкой геополитического климата. И каждое публичное заявление влиятельного политика может спровоцировать волну надежды или волну разочарования.

Как сообщалось, Дональд Трамп 28 июля сделал новое заявление относительно войны в Украине, выразив намерение сократить 50-дневный срок, который он ранее предоставил Путину для достижения мирного соглашения.

Также отметим, рынок украинских облигаций переживает интересные изменения. Вместо полного выхода, инвесторы, например лондонский хедж-фонд Frontier Road, теперь предпочитают корпоративные украинские облигации, а не государственный долг.