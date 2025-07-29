Еврооблигации Украины резко выросли после заявлений Трампа о войне

Евробонды Украины подорожали — в чем причина и чего ждать
Украинские еврооблигации, деноминированные в долларах США, продемонстрировали самый мощный рост за месяц. Этот всплеск произошел после громких заявлений американского президента Дональда Трампа, который призвал российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.
Рост цен коснулся прежде всего облигаций с погашением в 2035 и 2036 годах, сообщает Bloomberg. Они прибавили почти 1,5 цента за доллар, что для облигаций развивающихся стран является довольно значительным движением.
Еврооблигации Украины показали лучшую динамику среди рынков
Шесть из восьми самых прибыльных еврооблигаций на рынке 28 июля принадлежали именно Украине. Это не первый случай, когда украинские бумаги демонстрируют чувствительность к внешнеполитическим сигналам. Но на этот раз реакция рынка была особенно заметной — из-за прямого упоминания Дональда Трампа о необходимости прекращения войны в Украине.
"Заявления Трампа могут подтвердить ожидания относительно прекращения огня, которое было в значительной степени отвергнуто", — считает старший экономист и портфельный менеджер компании Neuberger Berman Europe Ltd Каан Назли.
Фактор ожидаемого мира для украинских активов
Рынки всегда оценивают будущее. Когда звучат заявления о возможном прекращении войны, даже если это не сопровождается конкретными действиями, инвесторы реагируют.
Аналитики считают, что риторика Трампа дала новый импульс для надежд на прекращение войны. И хотя эти надежды пока не имеют конкретной почвы, рынок еврооблигаций, ориентированный на риски, мгновенно учел даже такой словесный сигнал.
"Мы ожидаем, что война продолжится, к сожалению, по крайней мере до 2026 года", — говорит Назли.
Но он добавляет, что в условиях отсутствия прорыва со стороны России, текущий баланс риска и потенциальной прибыли выглядит привлекательно для инвесторов, работающих с украинскими бумагами.
Влияние Трампа на рынки
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменило настроения на финансовых рынках. Его призывы к Путину прекратить войну воспринимаются как попытка ускорить мирные переговоры.
После победы Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года украинские облигации уже росли из-за надежд на быстрое урегулирование конфликта. Однако эти надежды быстро угасли, когда переговоры зашли в тупик, а цены на облигации упали на 12% с начала 2025 года.
Последние заявления Трампа снова разожгли оптимизм. Инвесторы, такие как крупные компании BlackRock, Royal Bank of Canada и Allianz SE, которые являются значительными держателями украинских облигаций, увидели в этом шанс для роста.
В частности, облигации серии B с погашением в 2035 году, которые не предусматривают выплаты купона до 2027 года, выросли до 59 центов за доллар — это на 10 центов выше, чем до заявлений Трампа.
Почему инвесторы реагируют
Рост цен на украинские еврооблигации объясняется не только политическими заявлениями, но и экономическими факторами. Облигации Украины считаются высокорисковыми из-за войны, но они предлагают высокую доходность, что привлекает инвесторов.
Например, после реструктуризации долга в сентябре 2024 года Украина получила возможность увеличить выпуск облигаций в 2029 году на 12%, если экономическое восстановление превысит прогнозы МВФ.
"При отсутствии прорыва для России, соотношение риска и вознаграждения выглядит положительно для украинских облигаций", — подчеркивает Назли.
Таким образом инвесторы видят потенциал для прибыли, если война не приведет к ухудшению экономической ситуации в Украине.
Что это означает для экономики Украины
Рост цен на облигации — это не просто сигнал для инвесторов. Это также индикатор доверия к будущему страны. Когда иностранные фонды вкладывают деньги в украинские бумаги, это означает, что они верят в стабилизацию. А значит, для Украины появляется окно возможностей для дальнейших переговоров, реструктуризаций и поиска международного финансирования.
Пока же еврооблигации остаются лакмусовой бумажкой геополитического климата. И каждое публичное заявление влиятельного политика может спровоцировать волну надежды или волну разочарования.
Как сообщалось, Дональд Трамп 28 июля сделал новое заявление относительно войны в Украине, выразив намерение сократить 50-дневный срок, который он ранее предоставил Путину для достижения мирного соглашения.
Также отметим, рынок украинских облигаций переживает интересные изменения. Вместо полного выхода, инвесторы, например лондонский хедж-фонд Frontier Road, теперь предпочитают корпоративные украинские облигации, а не государственный долг.
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