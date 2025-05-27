Інвестори втрачають інтерес до доларових облігацій України — в чому причина

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Від початку 2025 року українські доларові облігації втратили понад 10% вартості. Це падіння стало найпомітнішим серед країн із ринками, що розвиваються. Водночас ринок демонструє цікаву трансформацію: замість повної відмови від українських активів деякі інвестори зберігають довіру — але вже до іншого сегмента.

Показовим прикладом став лондонський хедж-фонд Frontier Road, який перемкнув свою увагу з державного боргу на корпоративні українські облігації, пише Bloomberg. Такий вибір пояснюється просто: інвестори вважають, що приватний сектор в Україні менш залежний від політичних рішень і зовнішньої дипломатії, аніж державні фінанси. Ця логіка стає дедалі поширенішою серед міжнародних фондів, які прагнуть знизити ризики, не виходячи з українського ринку повністю.

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Хоча загальний тренд на ринку — стриманий, Bank of America продовжує рекомендувати утримувати українські державні облігації. Проте банк чесно попереджає про ризики: війна триває вже четвертий рік, і саме бойові дії залишаються головним фактором тиску на державний борг.

"Це свідчить про двоякий підхід до українських фінансових інструментів: з одного боку, залишається віра в потенціал відновлення, а з іншого — зростає розуміння, що конфлікт може затягнутися, і реагувати на це треба вже зараз", — пише видання.

Чому інвестори охололи до державного боргу

У 2024 році ситуація була іншою. Перемога Дональда Трампа на виборах у США породила очікування швидкого дипломатичного прориву. Ринок позитивно відреагував: українські облігації стрімко дорожчали, а після реструктуризації в серпні їхня вартість майже подвоїлась.

Однак оптимізм виявився недовговічним. Обіцяна зустріч Трампа, Путіна та Зеленського у Туреччині не відбулася в повноцінному форматі. Геополітичні сигнали виявились слабкими, і ринок швидко це відчув.

"Нульові" та інші: як поводяться державні облігації

Найбільше втратили у вартості облігації з прив’язкою до економічних показників, так звані "нульові" з погашенням у 2035 році. Якщо в лютому їхня ціна сягала 0,70 дол., то вже навесні вона впала до трохи понад 0,50 дол. Це свідчить не лише про втрату віри в мир, а й про занепокоєння перспективами економічного відновлення.

На тлі зниження інтересу до державних паперів, корпоративний сегмент демонструє відносну стійкість. Компанії, які мають експортні контракти, локальні джерела прибутку чи доступ до міжнародної підтримки, можуть залишатися привабливими навіть за складної ситуації в країні.

Вартість українських доларових облігацій. Графіка: Bloomberg

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Інші східноєвропейські держави демонструють відмінну динаміку. Акції у Варшаві, Празі та Будапешті від початку року додали понад 30% у доларовому еквіваленті. Валюти Польщі, Чехії та Угорщини також зміцнилися, очоливши рейтинги серед ринків, що розвиваються.

Одна з причин — зростання оборонних бюджетів у відповідь на потенційне скорочення підтримки з боку США. Європейські уряди, зокрема Німеччина, вирішили діяти проактивно, що дало додатковий імпульс національним економікам.

Що може змінити тренд

Українські облігації не зникли з поля зору інвесторів, але тепер на них дивляться через призму ризиків, зазначає Bloomberg. Потенціал зростання залишається, особливо в разі прориву в мирних переговорах або прогресу у структурних реформах. Але наразі більшість гравців або утримуються, або шукають альтернативи — як-от корпоративні облігації, які вже стали точкою переорієнтації.

"Досвід Frontier Road може виявитися показовим для інших: зниження політичної залежності — ключ до збереження інвестиційного інтересу в нестабільному середовищі", — констатує видання.

Як повідомлялось, у 2024 році українці встановили новий рекорд за обсягом інвестицій в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), вклавши в них вражальні 639,5 млрд грн. Це свідчить про зростання довіри громадян до державних цінних паперів та їхній внесок у фінансову стабільність країни.

Також ми розповідали, що українцям, які шукають надійний та прибутковий спосіб зберігання грошей у 2025 році, варто звернути увагу на гривневі облігації внутрішніх державних позик. Це один із найкращих інструментів для отримання високої дохідності. ОВДП не лише забезпечують стабільний прибуток, а й підтримують економіку країни.