Инвесторы теряют интерес к долларовым облигациям Украины — в чем причина

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С начала 2025 года украинские долларовые облигации потеряли более 10% стоимости. Это падение стало самым заметным среди стран с развивающимися рынками. В то же время рынок демонстрирует интересную трансформацию: вместо полного отказа от украинских активов некоторые инвесторы сохраняют доверие — но уже к другому сегменту.

Показательным примером стал лондонский хедж-фонд Frontier Road, который переключил свое внимание с государственного долга на корпоративные украинские облигации, пишет Bloomberg. Такой выбор объясняется просто: инвесторы считают, что частный сектор в Украине менее зависим от политических решений и внешней дипломатии, чем государственные финансы. Эта логика становится все более распространенной среди международных фондов, которые стремятся снизить риски, не выходя с украинского рынка полностью.

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Хотя общий тренд на рынке — сдержанный, Bank of America продолжает рекомендовать удерживать украинские государственные облигации. Однако банк честно предупреждает о рисках: война продолжается уже четвертый год, и именно боевые действия остаются главным фактором давления на государственный долг.

"Это свидетельствует о двояком подходе к украинским финансовым инструментам: с одной стороны, остается вера в потенциал восстановления, а с другой — растет понимание, что конфликт может затянуться, и реагировать на это надо уже сейчас", — пишет издание.

Почему инвесторы охладели к государственному долгу

В 2024 году ситуация была другой. Победа Дональда Трампа на выборах в США породила ожидания быстрого дипломатического прорыва. Рынок положительно отреагировал: украинские облигации стремительно дорожали, а после реструктуризации в августе их стоимость почти удвоилась.

Однако оптимизм оказался недолговечным. Обещанная встреча Трампа, Путина и Зеленского в Турции не состоялась в полноценном формате. Геополитические сигналы оказались слабыми, и рынок быстро это почувствовал.

"Нулевые" и другие: как ведут себя государственные облигации

Больше всего потеряли в стоимости облигации с привязкой к экономическим показателям, так называемые "нулевые" с погашением в 2035 году. Если в феврале их цена достигала 0,70 долл., то уже весной она упала до чуть более 0,50 долл. Это свидетельствует не только о потере веры в мир, но и об обеспокоенности перспективами экономического восстановления.

На фоне снижения интереса к государственным бумагам, корпоративный сегмент демонстрирует относительную устойчивость. Компании, которые имеют экспортные контракты, локальные источники прибыли или доступ к международной поддержке, могут оставаться привлекательными даже при сложной ситуации в стране.

Стоимость украинских долларовых облигаций. Графика: Bloomberg

Контрасты в регионе: как ведут себя соседи

Другие восточноевропейские государства демонстрируют отличную динамику. Акции в Варшаве, Праге и Будапеште с начала года прибавили более 30% в долларовом эквиваленте. Валюты Польши, Чехии и Венгрии также укрепились, возглавив рейтинги среди развивающихся рынков.

Одна из причин — рост оборонных бюджетов в ответ на потенциальное сокращение поддержки со стороны США. Европейские правительства, в частности Германия, решили действовать проактивно, что дало дополнительный импульс национальным экономикам.

Что может изменить тренд

Украинские облигации не исчезли из поля зрения инвесторов, но теперь на них смотрят через призму рисков, отмечает Bloomberg. Потенциал роста остается, особенно в случае прорыва в мирных переговорах или прогресса в структурных реформах. Но пока большинство игроков либо воздерживаются, либо ищут альтернативы — например, корпоративные облигации, которые уже стали точкой переориентации.

"Опыт Frontier Road может оказаться показательным для других: снижение политической зависимости — ключ к сохранению инвестиционного интереса в нестабильной среде", — констатирует издание.

Как сообщалось, в 2024 году украинцы установили новый рекорд по объему инвестиций в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), вложив в них впечатляющие 639,5 млрд грн. Это свидетельствует о росте доверия граждан к государственным ценным бумагам и их вкладе в финансовую стабильность страны.

Также мы рассказывали, что украинцам, которые ищут надежный и прибыльный способ хранения денег в 2025 году, стоит обратить внимание на гривневые облигации внутренних государственных займов. Это один из лучших инструментов для получения высокой доходности. ОВГЗ не только обеспечивают стабильную прибыль, но и поддерживают экономику страны.