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Євробонди України подорожчали — в чому причина та чого чекати

29 липня 2025 10:52
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Єврооблігації України різко зросли після заяв Трампа про війну
Жінка тримає долари. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Українські єврооблігації, деноміновані в доларах США, продемонстрували найпотужніше зростання за місяць. Цей сплеск стався після гучних заяв американського президента Дональда Трампа, який закликав російського диктатора Володимира Путіна негайно припинити війну в Україні.

Зростання цін торкнулося передусім облігацій з погашенням у 2035 і 2036 роках, повідомляє Bloomberg. Вони додали майже 1,5 цента за долар, що для облігацій країн, що розвиваються, є доволі значним рухом.

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Шість з восьми найприбутковіших єврооблігацій на ринку  28 липня належали саме Україні. Це не перший випадок, коли українські папери демонструють чутливість до зовнішньополітичних сигналів. Але цього разу реакція ринку була особливо помітною — через пряму згадку Дональда Трампа про необхідність припинення війни в Україні.

"Заяви Трампа можуть підтвердити очікування щодо припинення вогню, яке було значною мірою відкинуто", — вважає старший економіст і портфельний менеджер компанії Neuberger Berman Europe Ltd Каан Назлі.

 

Євробонди України подорожчали — в чому причина та чого чекати - фото 1
Ціни на єврооблігації України. Графіка: Bloomberg

Фактор очікуваного миру для українських активів

Ринки завжди оцінюють майбутнє. Коли звучать заяви про можливе припинення війни, навіть якщо це не супроводжується конкретними діями, інвестори реагують. 

Аналітики вважають, що риторика Трампа дала новий імпульс для надій на припинення війни. І хоча ці сподівання поки не мають конкретного підґрунтя, ринок єврооблігацій, орієнтований на ризики, миттєво врахував навіть такий словесний сигнал.

"Ми очікуємо, що війна продовжиться, на жаль, принаймні до 2026 року", — говорить Назлі. 

Але він додає, що в умовах відсутності прориву з боку Росії, поточний баланс ризику та потенційного прибутку виглядає привабливо для інвесторів, які працюють з українськими паперами.

Вплив Трампа на ринки

Повернення Дональда Трампа до Білого дому змінило настрої на фінансових ринках. Його заклики до Путіна припинити війну сприймаються як спроба пришвидшити мирні переговори. Після перемоги Трампа на виборах у США в листопаді 2024 року українські облігації вже зростали через сподівання на швидке врегулювання конфлікту. Проте ці надії швидко згасли, коли переговори зайшли в глухий кут, а ціни на облігації впали на 12% від початку 2025 року.

Останні заяви Трампа знову розпалили оптимізм. Інвестори, такі як великі компанії BlackRock, Royal Bank of Canada та Allianz SE, які є значними власниками українських облігацій, побачили в цьому шанс для зростання.

Зокрема, облігації серії B з погашенням у 2035 році, які не передбачають виплати купону до 2027 року, зросли до 59 центів за долар — це на 10 центів вище, ніж до заяв Трампа.

Чому інвестори реагують

Ріст цін на українські єврооблігації пояснюється не лише політичними заявами, а й економічними факторами. Облігації України вважаються високоризиковими через війну, але вони пропонують високу дохідність, що приваблює інвесторів.

Наприклад, після реструктуризації боргу у вересні 2024 року Україна отримала можливість збільшити випуск облігацій у 2029 році на 12%, якщо економічне відновлення перевищить прогнози МВФ.

"За відсутності прориву для Росії, співвідношення ризику та винагороди виглядає позитивно для українських облігацій", — підкреслює Назлі. 

Таким чином інвестори бачать потенціал для прибутку, якщо війна не призведе до погіршення економічної ситуації в Україні.

Що це означає для економіки України

Ріст цін на облігації — це не просто сигнал для інвесторів. Це також індикатор довіри до майбутнього країни. Коли іноземні фонди вкладають гроші в українські папери, це означає, що вони вірять у стабілізацію. А отже, для України з'являється вікно можливостей для подальших переговорів, реструктуризацій і пошуку міжнародного фінансування.

Поки ж єврооблігації залишаються лакмусовим папірцем геополітичного клімату. І кожна публічна заява впливового політика може спровокувати хвилю надії або хвилю розчарування.

Як повідомлялось, Дональд Трамп 28 липня зробив нову заяву щодо війни в Україні, висловивши намір скоротити 50-денний термін, який він раніше надав Путіну для досягнення мирної угоди. 

Також зазначимо, ринок українських облігацій переживає цікаві зміни. Замість повного виходу, інвестори, як-от лондонський хедж-фонд Frontier Road, тепер надають перевагу корпоративним українським облігаціям, а не державному боргу.

Дональд Трамп інвестиції гроші Україна борги облігації
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