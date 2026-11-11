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Главная Экономика Переводы для ФЛП ограничат: кому из предпринимателей сократят лимиты

Переводы для ФЛП ограничат: кому из предпринимателей сократят лимиты

Ua ru
11 ноября 2026 09:22
Некоторым ФЛП сократят лимиты на переводы: что изменится в ноябре УНИАН
Мужчина входит в отделение Приватбанка. Фото: УНИАН

Украинские банки и платежные сервисы готовят очередное ужесточение правил для предпринимателей. Уже в ближайшее время максимальные суммы ежемесячных переводов для индивидуальных предпринимателей могут сократиться в разы. Однако новая волна ограничений коснется далеко не каждого бизнеса, а лишь отдельных категорий.

Такие изменения предусмотрены в обновленной редакции Меморандума банков, передают Новини.LIVE.

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Как изменятся лимиты для ФЛП в ноябре

Присоединение платежных сервисов к Меморандуму означает введение двух этапов снижения максимальных месячных объемов переводов для ФЛП 1–3 групп.

Сейчас действуют следующие лимиты:

  • для ФЛП 1-й группы — лимит составляет до 600 000 грн/месяц;
  • для ФЛП 2-й и 3-й групп — лимит составляет до 3 000 000 грн/месяц.

Однако уже с 14 ноября ограничения станут следующими:

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  • для ФЛП 1-й группы — лимит снижается до 400 000 грн/месяц;
  • для ФЛП 2-й и 3-й групп — предельная сумма снижается до 1 000 000 грн/месяц.

Кого именно касаются новые ограничения

Эти лимиты не применяются автоматически ко всем предпринимателям без исключения.

Финмониторинг сосредоточит жесткий контроль в первую очередь на:

  1. Предпринимателях, зарегистрировавшихся менее 6 месяцев назад, ведь в течение первого полугодия работы они проходят период повышенного внимания.
  2. Бизнесе, который длительное время не осуществлял никакой финансовой деятельности, а затем внезапно возобновил активные операции с высокими оборотами.

Если предприниматель работает прозрачно, в течение длительного времени, имеет предсказуемую финансовую историю и своевременно уплачивает налоги, к нему индивидуальные лимиты могут не устанавливаться вообще.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут привлечь внимание финансового мониторинга. Почему-то многие игнорируют поле "назначение платежа". Однако незаполненная информация привлечет внимание банка больше, чем платеж на 100 000 гривен с полным пояснением.

Также Новини.LIVE сообщали о самых распространенных ошибках, из-за которых финансовый мониторинг заблокирует счет. Даже небольшая сумма способна привлечь внимание, если анкета клиента заполнена неправильно. Условно, пользователь банка имеет статус студента, однако ежемесячно получает выплаты до 30 000 гривен.

ФЛП банки денежные переводы лимиты финансовый мониторинг
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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