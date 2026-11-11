Мужчина входит в отделение Приватбанка. Фото: УНИАН

Украинские банки и платежные сервисы готовят очередное ужесточение правил для предпринимателей. Уже в ближайшее время максимальные суммы ежемесячных переводов для индивидуальных предпринимателей могут сократиться в разы. Однако новая волна ограничений коснется далеко не каждого бизнеса, а лишь отдельных категорий.

Такие изменения предусмотрены в обновленной редакции Меморандума банков, передают Новини.LIVE.

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Как изменятся лимиты для ФЛП в ноябре

Присоединение платежных сервисов к Меморандуму означает введение двух этапов снижения максимальных месячных объемов переводов для ФЛП 1–3 групп.

Сейчас действуют следующие лимиты:

для ФЛП 1-й группы — лимит составляет до 600 000 грн/месяц;

для ФЛП 2-й и 3-й групп — лимит составляет до 3 000 000 грн/месяц.

Однако уже с 14 ноября ограничения станут следующими:

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для ФЛП 1-й группы — лимит снижается до 400 000 грн/месяц;

для ФЛП 2-й и 3-й групп — предельная сумма снижается до 1 000 000 грн/месяц.

Кого именно касаются новые ограничения

Эти лимиты не применяются автоматически ко всем предпринимателям без исключения.

Финмониторинг сосредоточит жесткий контроль в первую очередь на:

Предпринимателях, зарегистрировавшихся менее 6 месяцев назад, ведь в течение первого полугодия работы они проходят период повышенного внимания. Бизнесе, который длительное время не осуществлял никакой финансовой деятельности, а затем внезапно возобновил активные операции с высокими оборотами.

Если предприниматель работает прозрачно, в течение длительного времени, имеет предсказуемую финансовую историю и своевременно уплачивает налоги, к нему индивидуальные лимиты могут не устанавливаться вообще.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как украинцы могут привлечь внимание финансового мониторинга. Почему-то многие игнорируют поле "назначение платежа". Однако незаполненная информация привлечет внимание банка больше, чем платеж на 100 000 гривен с полным пояснением.

Также Новини.LIVE сообщали о самых распространенных ошибках, из-за которых финансовый мониторинг заблокирует счет. Даже небольшая сумма способна привлечь внимание, если анкета клиента заполнена неправильно. Условно, пользователь банка имеет статус студента, однако ежемесячно получает выплаты до 30 000 гривен.