Чоловік заходить у відділення Приватбанку. Фото: УНІАН

Українські банки та платіжні сервіси готують чергове посилення правил для підприємців. Вже незабаром максимальні суми щомісячних переказів для ФОПів можуть скоротитися в рази. Проте нова хвиля обмежень торкнеться далеко не кожного бізнесу, а лише окремих категорій.

Такі зміни передбачені в оновленій редакції Меморандуму банків, передають Новини.LIVE.

Реклама

Як зміняться лімити для ФОПів у листопаді

Приєднання платіжних сервісів до Меморандуму означає запровадження двох етапів зниження максимальних місячних обсягів переказів для ФОП 1-3 груп.

Зараз ліміти діють такі:

для ФОП 1 групи — ліміт становить до 600 000 грн/місяць;

для ФОП 2 та 3 груп — ліміт становить до 3 000 000 грн/місяць.

Проте вже з 14 листопада обмеження стануть такими:

Читайте також:

для ФОП 1 групи — ліміт знижують до 400 000 грн/місяць;

для ФОП 2 та 3 груп — граничну суму знижують до 1 000 000 грн/місяць.

Кого саме стосуються нові обмеження

Ці ліміти не застосовуються автоматично до абсолютно всіх підприємців.

Фінмоніторинг сфокусує жорсткий контроль насамперед на:

Підприємцях, які зареєструвалися менше ніж 6 місяців тому, адже протягом першого півріччя роботи вони проходять період підвищеного вивчення. Бізнесі, який тривалий час не здійснював жодної фінансової діяльності, а потім раптово відновив активні операції з високими оборотами.

Якщо підприємець працює прозоро, тривалий час, має передбачувану фінансову історію та вчасно сплачує податки, до нього індивідуальні ліміти можуть не встановлюватися взагалі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як українці можуть привернути увагу фінмонітиронгу. Чомусь багато хто ігнорує поле "призначення платежу". Однак незаповнена інформація більше приверне увагу банку, ніж платіж на 100 000 гривень із повним розʼясненням.

Також Новини.LIVE повідомляли про найпоширеніші помилки, через які фінмоніторинг заблокує рахунок. Навіть невелика сума здатна привернути увагу, якщо анкета клієнта заповнена неправильно. Умовно, користувач банку має статус студента, однак щомісяця отримує виплати до 30 000 гривень.