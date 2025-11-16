Новый рудник с золотом открыли в Китае — о каких запасах идет речь

Техника на карьере. Фото: УНИАН

Китайские геологи открыли в горах Куньлунь рядом с Синьцзян-Уйгурским автономным районом новое месторождение с золотом. Запасы, по предварительным оценкам, могут превышать 1 тыс. тонн.

Об этом говорится в публикации Interestingengineering.

Золото в горах Куньлунь

Сейчас геологи говорят, что открытие трудно назвать одним цельным месторождением с золотом, поскольку это место еще нужно детально разведать. В связи с этим оценки по запасам являются теоретическими.

"Контуры тысячотонного золотого пояса в Западном Куньлуне (Синьцзян) сейчас приобретают форму", — сказал старший инженер Кашгарской геологической партии Хэ Фубао.

Отмечается, что запасы на этом месторождении могут быть большими, но его рентабельность полностью зависит рабочей силы и логистики.

Какими запасами золота еще обладает Китай

По информации издания South China Morning Post, это уже третье крупное месторождение с драгоценным металлом, которое обнаружили в Китае начиная с 2024 года. Так, крупные месторождения были найдены в провинции Ляонин на северо-востоке Китая и в провинции Хунань на юго-востоке страны.

При этом отмечается, что Китай имеет значительно более высокий потенциал в области золотодобычи, чем предполагалось ранее в западных моделях. Многие месторождения в центральной и западной частях страны еще не подвергались глубокому бурению.

Что еще стоит знать

Напомним, летом 2025 года в китайской провинции Хунань нашли сверхгигантское месторождение с золотом, запасы которого достигают 1,1 тысячи тонн. Стоимость этого подземного сокровища предварительно оценивают в более чем 83 миллиарда долларов.

Более того — концентрация золота в породе составляет 138 граммов на тонну, что считается чрезвычайно высоким показателем даже для мировых стандартов.

Ранее мы рассказывали, что горное дело в Украине развито давно, но настоящей добычей золота практически не занимались. При этом в недрах есть значительные запасы этого драгоценного металла. Узнавайте также о странах, которые обладают самыми большими в мире запасами золота.