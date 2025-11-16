Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Знайшли понад тисячу тонн золота — де відкрили новий рудник

Знайшли понад тисячу тонн золота — де відкрили новий рудник

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 17:38
Оновлено: 17:38
Новий рудник із золотом відкрили у Китаї — про які запаси йдеться
Техніка на кар'єрі. Фото: УНІАН

Китайські геологи відкрили в горах Куньлунь поруч із Сіньцзян-Уйгурським автономним районом нове родовище із золотом. Запаси, за попередніми оцінками, можуть перевищувати 1 тис. тонн.

Про це йдеться у публікації Interestingengineering.

Реклама
Читайте також:

Золото у горах Куньлунь

Наразі геологи кажуть, що відкриття важко назвати одним цільним родовищем із золотом, оскільки це місце ще потрібно детально розвідати. У зв'язку з цим оцінки щодо запасів є теоретичними.

"Контури тисячотонного золотого пояса в Західному Куньлуні (Сіньцзян) зараз набувають форми", — сказав старший інженер Кашгарської геологічної партії Хе Фубао.

Зазначається, що запаси на цьому родовищі можуть бути великими, але його рентабельність повністю залежить робочої сили та логістики.

Якими запасами золота ще володіє Китай

За інформацією видання South China Morning Post, це вже третє велике родовище з дорогоцінним металом, яке виявили у Китаї починаючи з 2024 року. Так, великі родовища були знайдені у провінції Ляонін на північному сході Китаю та в провінції Хунань на південному сході країни.

При цьому зазначається, що Китай має значно вищий потенціал у галузі золотовидобування, ніж передбачалося раніше у західних моделях. Багато родовищ у центральній та західній частинах країни ще не зазнавали глибокого буріння.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, влітку 2025 року у китайській провінції Хунань знайшли надгігантське родовище із золотом, запаси якого сягають 1,1 тисячі тонн. Вартість цього підземного скарбу попередньо оцінюють у понад 83 мільярди доларів.
Ба більше — концентрація золота в породі становить 138 грамів на тонну, що вважається надзвичайно високим показником навіть для світових стандартів.

Раніше ми розповідали, що гірнича справа в Україні розвинута давно, але справжнім видобутком золота практично не займалися. При цьому в надрах є значні запаси цього дорогоцінного металу. Дізнавайтесь також про країни, які володіють найбільшими у світі запасами золота.

Китай відкриття золото запас родовище
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації