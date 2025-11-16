Новий рудник із золотом відкрили у Китаї — про які запаси йдеться

Техніка на кар'єрі. Фото: УНІАН

Китайські геологи відкрили в горах Куньлунь поруч із Сіньцзян-Уйгурським автономним районом нове родовище із золотом. Запаси, за попередніми оцінками, можуть перевищувати 1 тис. тонн.

Про це йдеться у публікації Interestingengineering.

Золото у горах Куньлунь

Наразі геологи кажуть, що відкриття важко назвати одним цільним родовищем із золотом, оскільки це місце ще потрібно детально розвідати. У зв'язку з цим оцінки щодо запасів є теоретичними.

"Контури тисячотонного золотого пояса в Західному Куньлуні (Сіньцзян) зараз набувають форми", — сказав старший інженер Кашгарської геологічної партії Хе Фубао.

Зазначається, що запаси на цьому родовищі можуть бути великими, але його рентабельність повністю залежить робочої сили та логістики.

Якими запасами золота ще володіє Китай

За інформацією видання South China Morning Post, це вже третє велике родовище з дорогоцінним металом, яке виявили у Китаї починаючи з 2024 року. Так, великі родовища були знайдені у провінції Ляонін на північному сході Китаю та в провінції Хунань на південному сході країни.

При цьому зазначається, що Китай має значно вищий потенціал у галузі золотовидобування, ніж передбачалося раніше у західних моделях. Багато родовищ у центральній та західній частинах країни ще не зазнавали глибокого буріння.

Що ще варто знати

Нагадаємо, влітку 2025 року у китайській провінції Хунань знайшли надгігантське родовище із золотом, запаси якого сягають 1,1 тисячі тонн. Вартість цього підземного скарбу попередньо оцінюють у понад 83 мільярди доларів.

Ба більше — концентрація золота в породі становить 138 грамів на тонну, що вважається надзвичайно високим показником навіть для світових стандартів.

Раніше ми розповідали, що гірнича справа в Україні розвинута давно, але справжнім видобутком золота практично не займалися. При цьому в надрах є значні запаси цього дорогоцінного металу. Дізнавайтесь також про країни, які володіють найбільшими у світі запасами золота.