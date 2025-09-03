Видео
Главная Индустрии Опередили всех — какая страна производит много электроэнергии

Опередили всех — какая страна производит много электроэнергии

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:25
Опередили всех — какая страна производит больше всего электроэнергии
Работы на энергетическом объекте. Фото: Reuters

Производство электроэнергии — один из важнейших факторов, по которому определяется благосостояние каждой страны мира. Благодаря электричеству работает вся экономика, население обеспечивается основными бытовыми потребностями, а современные стандарты жизни поддерживаются на должном уровне.

Страны, ресурсов которых хватает для производства больших объемов электроэнергии, удовлетворяют не только собственные потребности, но и определяют состояние глобальных рынков и влияют на энергетическую безопасность. Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая страна производит наибольшие объемы электроэнергии.

Читайте также:

Где в мире производят больше всего электроэнергии

Безоговорочным лидером в производстве электроэнергии является Китай. Страна ежегодно генерирует, как свидетельствуют данные Visualcapitalist, более 9 тысяч тераватт-часов электроэнергии. Таким образом ей удается поддерживать свою развивающуюся экономику благодаря традиционным и инновационным источникам энергии.

Энергетическая система Китая имеет различные составляющие, которые связаны между собой сложными механизмами. Среди основных источников электроэнергии:

  • угольные ТЭС — обеспечивают поступление почти 50% всей производимой электроэнергии в стране;
  • гидроэнергетика — генерируют около 15% электроэнергии, используя мощные реки;
  • возобновляемые источники — Китай активно развивает это сегмент и уже является мировым лидером в солнечной (500 ГВт установленной мощности) и ветровой энергетике (400 ГВт);
  • атомная энергетика — страна владеет 55 действующими реакторами, но продолжает работать над расширением своего ядерного сектора.

Как видим, Китай применяет различные подходы для производства электроэнергии, что позволяет Пекину удерживать баланс между эффективностью и экологическими целями. Однако в стране существует ряд проблем:

  • загрязнение от угольных ТЭС;
  • зависимость от импорта энергоресурсов.

Поэтому власти страны активно вкладывают средства в развитие "зеленой" энергетики.

О чем еще интересно знать

Напомним, недавно в Китае завершили создание прототипа плавучей ветровой электростанции с гондолой и генератором. Она способна производить 17 мегаватт энергии в год.

Строительство таких объектов позволит Китаю получить значительное преимущество над другими странами в сфере возобновляемой энергетики. Все потому, что Пекин сможет использовать ветровую энергию в зонах, которые ранее были недоступны.

Ранее сообщалось, что Китай решил построить гидроэлектростанцию, аналогов которой в мире еще не существует. Предполагается, что мощность будущего проекта будет равна 300 миллиардам киловатт-часов электроэнергии в год — это объем потребленной в 2024 году электроэнергии в Великобритании. Узнавайте также, какая страна на полную использует ресурсы АЭС.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
