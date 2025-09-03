Випередили всіх — яка країна виробляє найбільше електроенергії

Роботи на енергетичному об'єкті. Фото: Reuters

Виробництво електроенергії — один із найважливіших факторів, за яким визначається добробут кожної країни світу. Завдяки електриці працює уся економіка, населення забезпечується основними побутовими потребами, а сучасні стандарти життя підтримуються на належному рівні.

Країни, ресурсів яких вистачає для виробництва великих обсягів електроенергії, задовольняють не лише власні потреби, а й формують глобальні ринки та впливають на енергетичну безпеку. Сайт Новини.LIVE розповідає, яка країна виробляє найбільші обсяги електроенергії.

Де у світі виробляють найбільше електроенергії

Беззаперечним лідером у виробництві електроенергії є Китай. Країна щороку генерує, як свідчать дані Visualcapitalist, понад 9 тисяч терават-годин електроенергії. Таким чином країні вдається живити свою розвиваючу економіку завдяки традиційним та інноваційним джерелам енергії.

Енергетична система Китаю має різні складові, які пов'язані між собою складними механізмами. Серед основних джерел електроенергії:

вугільні ТЕС — забезпечують надходження майже 50% усієї виробленої електроенергії в країні;

гідроенергетика — генерують близько 15% електроенергії, використовуючи потужні річки;

відновлювані джерела — Китай активно розвиває це сегмент та вже є світовим лідером у сонячній (500 ГВт встановленої потужності) та вітровій енергетиці (400 ГВт);

атомна енергетика — країна має 55 діючих реакторів, але продовжує працювати над розширенням свого ядерного сектору.

Як бачимо, Китай застосовує різноманітні підходи для виробництва електроенергії, що дозволяє Пекіну втримувати баланс між ефективністю та екологічними цілями. Однак в країні існує низка проблем:

забруднення від вугільних ТЕС;

залежність від імпорту енергоресурсів.

Через це влада країни активно вкладає кошти у розвиток "зеленої" енергетики.

Про що ще цікаво знати

Нагадаємо, нещодавно у Китаї завершили створення прототипу плавучої вітрової електростанції з гондолою та генератором. Вона здатна виробляти 17 мегаватів енергії на рік.

Будівництво таких об'єктів дозволить Китаю отримати значну перевагу над іншими країнами у сфері відновлюваної енергетики. Усе тому, що Пекін зможе використовувати вітрову енергію у зонах, які раніше були недоступними.

Раніше повідомлялося, що Китай вирішив збудувати гідроелектростанцію, аналогів якої у світі ще не існує. Передбачається, що потужність майбутнього проєкту дорівнюватиме 300 мільярдам кіловат-годинам електроенергії на рік — це обсяг спожитої у 2024 році електроенергії у Великій Британії. Дізнавайтесь також, яка країна на повну використовує ресурси АЕС.