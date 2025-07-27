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Главная Индустрии Добыча железной руды в Украине — где есть большие месторождения

Добыча железной руды в Украине — где есть большие месторождения

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 06:20
Месторождения железной руды в Украине — где есть запасы полезного ископаемого
Самосвалы на месторождении. Фото: УНИАН

В Украине есть различные природные ресурсы в больших количествах, что может помочь в промышленном развитии и восстановлении экономики после войны. Среди ключевых природных ископаемых — железная руда.

Сайт Новини.LIVE рассказывает подробнее об этом природном ресурсе.

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Что такое железные руды

Это природные минеральные образования с железом. Этого химического элемента в рудах так много, что добыча является экономически выгодной. Железная руда является одним из основных источников для мировой черной металлургии. Так, железную руду используют для производства стали.

Месторождения железной руды в Украине

По информации журнала Forbes, Украина обладает 18,1 миллиардами тонн запасов железной руды, общая стоимость которых достигает 2 трлн американских долларов. Железная руда — одно из самых дорогих полезных ископаемых в Украине.

Крупнейшие залежи железной руды, как сообщается на Портале данных добывающей отрасли Украины, сосредоточены в Криворожском железорудном бассейне, что в Днепропетровской области. Также природное ископаемое имеется:

  • в Керченском железорудном бассейне в Крыму;
  • в Кременчугском;
  • в Белозерском;
  • в Мариупольском железорудных районах.

Цены на железную руду

Железная руда на мировом рынке в конце июля 2025 года торговалась по цене в 112,74 доллара за тонну на Далянской бирже. В то же время на Сингапурской бирже фьючерсы были на уровне 103,6 доллара за тонну.

Как сообщалось ранее, в мире продолжает расти спрос на медь. Тем временем одно из крупнейших медных месторождений нашли на юге Тибета. Узнавайте также, какие драгоценные металлы можно добывать в Украине.

деньги ресурсы полезные ископаемые железная руда
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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