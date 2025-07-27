Родовища залізної руди в Україні — де є запаси корисної копалини

Самоскиди на родовищі. Фото: УНІАН

В Україні є різні природні ресурси у великих кількостях, що може допомогти у промисловому розвитку та відновленні економіки після війни. Серед ключових природних копалин є залізна руда.

Сайт Новини.LIVE розповідає детальніше про цей природний ресурс.

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Що таке залізні руди

Це природні мінеральні утворення з залізом. Цього хімічного елементу у рудах так багато, що видобуток є економічно вигідним. Залізна руда є одним із головних джерел для світової чорної металургії. Так, залізну руду використовують для виробництва сталі.

Родовища залізної руди в Україні

За інформацією журналу Forbes, Україна володіє 18,1 мільярдами тонн запасів залізної руди, загальна вартість яких сягає 2 трлн американських доларів. Залізна руда — одна із найдорожчих корисних копалин в Україні.

Найбільші поклади залізної руди, як повідомляється на Порталі даних видобувної галузі України, зосереджені в Криворізькому залізорудному басейні, що в Дніпропетровській області. Також природна копалина є:

в Керченському залізорудному басейні у Криму;

у Кременчуцькому;

у Білозірському;

у Маріупольському залізорудних районах.

Ціни на залізну руду

Залізна руда на світовому ринку наприкінці липня 2025 року торгувалася за ціною у 112,74 долара за тонну на Далянській біржі. Водночас на Сінгапурській біржі ф'ючерси були на рівні 103,6 долара за тонну.

Як повідомлялося раніше, у світі продовжує зростати попит на мідь. Тим часом одне з найбільших мідних родовищ знайшли на півдні Тибету. Дізнавайтесь також, які дорогоцінні метали можна видобувати в Україні.