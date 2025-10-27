Видео
Ученые изобрели лед, который не тает — как это может быть

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 06:20
обновлено: 23:29
Ученые открыли неизвестный ранее тип льда — подробности
Кусочки льда. Фото: Unsplash

Ученые открыли новый тип льда, который остается в твердом состоянии в условиях комнатной температуры. Новая форма льда получила название XXI — это двадцать первая известная фаза воды.

Об этом говорится на сайте Livescience.

Читайте также:

Какой лед не тает в комнатных условиях

Во время эксперимента ученые поместили каплю воды между двумя алмазами и, используя сверхмощный рентгеновский лазер XFEL, сжали ее давлением, превышающим атмосферное в 20 тысяч раз. В таких условиях молекулы воды (H₂O) образовали сверхплотную структуру, которая оставалась твердой даже при температуре 22 градуса. Такой лед является метастабильным: форма сохраняется под сильным давлением и разрушается, если среду возмутить.

Это исследование может помочь ученым в понимании того, как возникает лед на ледяных спутниках Сатурна и Юпитера. Ученые считают, что существует гораздо больше высокотемпературных метастабильных фаз льда.

"Это открывает новые возможности для понимания состава ледяных миров в Солнечной системе", — отметила соавтор исследования Рейчел Хасбанд из Немецкого центра исследований электронного синхротрона.

Лед XXI — один из многих фаз существования воды. До этого науке были известны, в частности, лед XIX, который имеет тетраэдрическую структуру и суперионный лед с температурой, подобной звездной. Все эти фазы возникают благодаря особому молекулярному строению воды, где атомы водорода могут образовывать различные кристаллические и аморфные решетки.

Что еще стоит знать

Напомним, что Южный океан является одним из крупнейших на Земле поглотителей углекислого газа и избыточного тепла. Если выбросы загрязняющих веществ в атмосферу резко снизятся, то океан избавится от всего тепла, которое накопил. Это грозит Планете стремительным потеплением, которое может длиться от десятилетий до столетий.

Ранее мы рассказывали, что в США хотят превращать воздух в питьевую воду для войск, которые будут задействованы в боевых операциях. Экспериментальный проект должен начаться уже в скором времени. Также мы писали об уникальной технологии, благодаря которой быстрее уничтожаются токсичные вещества в воде.

вода ученые исследование температура лед
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
