Видео

Ученые создали металлический сплав, выдерживающий 2000°C — детали

Ученые создали металлический сплав, выдерживающий 2000°C — детали

Дата публикации 15 октября 2025 06:20
Новый металлический сплав для турбин и двигателей — что изобрели ученые
Авиационный завод. Фото: УНИАН

Мировое производство авиационных двигателей и газовых турбин может в корне измениться из-за появления жаростойкого сплава, который выдерживает температуру до 2 000°C. Его создателями стали инженеры из Технологического института Карлсруэ, что в Германии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Для промышленности сейчас существуют никелевые суперсплавы, которые пригодны для температуры до 1 100 °C, говорится в публикации в журнале Nature. Но этого мало для реализации полного потенциала турбин, ведь эффективность сгорания топлива растет с увеличением температуры.

Новый сплав из хрома, молибдена и кремния выдерживает гораздо более высокие температурные режимы. К тому же его окисление происходит очень медленно, даже если диапазон будет на критическом уровне.

Что предлагают ученые

Как отмечается в материале, если рабочая температура турбины возрастет всего на 100 °C — это сократит потребление топлива почти на 5%. То есть новый сплав может существенно повысить топливную эффективность авиационных двигателей и газовых турбин на электростанциях, сокращая при этом выбросы углерода в атмосферу.

Ранее сообщалось, что в Китае, вероятно, нашли крупнейшее в мире месторождение с золотом. Его запасы могут превышать показатель в 1 тысячу тонн. Также мы рассказывали, что ученые предложили по-новому перерабатывать аккумуляторы. Этот метод также позволяет восстановить до 60% лития.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
