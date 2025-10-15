Новый металлический сплав для турбин и двигателей — что изобрели ученые

Авиационный завод. Фото: УНИАН

Мировое производство авиационных двигателей и газовых турбин может в корне измениться из-за появления жаростойкого сплава, который выдерживает температуру до 2 000°C. Его создателями стали инженеры из Технологического института Карлсруэ, что в Германии.

Подробнее о производстве двигателей и турбин

Для промышленности сейчас существуют никелевые суперсплавы, которые пригодны для температуры до 1 100 °C, говорится в публикации в журнале Nature. Но этого мало для реализации полного потенциала турбин, ведь эффективность сгорания топлива растет с увеличением температуры.

Новый сплав из хрома, молибдена и кремния выдерживает гораздо более высокие температурные режимы. К тому же его окисление происходит очень медленно, даже если диапазон будет на критическом уровне.

Что предлагают ученые

Как отмечается в материале, если рабочая температура турбины возрастет всего на 100 °C — это сократит потребление топлива почти на 5%. То есть новый сплав может существенно повысить топливную эффективность авиационных двигателей и газовых турбин на электростанциях, сокращая при этом выбросы углерода в атмосферу.

Ранее сообщалось, что в Китае, вероятно, нашли крупнейшее в мире месторождение с золотом. Его запасы могут превышать показатель в 1 тысячу тонн. Также мы рассказывали, что ученые предложили по-новому перерабатывать аккумуляторы. Этот метод также позволяет восстановить до 60% лития.