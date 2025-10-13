Ученые изобрели новый способ добычи лития из отработанных аккумуляторов — детали

Мастер ремонтирует аккумулятор. Фото: Freepik

Исследователи разработали новый метод переработки аккумуляторов. Он заключается в использовании собственной накопленной энергии элемента для обработки материалов и восстановления ключевых металлов и позволяет восстановить 60% лития.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Реклама

Читайте также:

Отмечается, что эта техника предусматривает запуск контролируемого теплового разгона, используя внутреннее тепло, которое генерируется, для разрушения сложных компонентов аккумулятора, тем самым уменьшая потребность во внешних источниках энергии и определенных химических веществах.

Метод инициирует реакцию самонагрева внутри отработанных литий-ионных элементов.

"Прямой тепловой разгон нагревает батарею, способствуя термическому восстановлению катода, тем самым изменяя термодинамику и медленную кинетику экстракции элементов", — заявили исследователи.

Что доказали ученые

Ученые показали, что, заряжая аккумулятор до определенного уровня, они могут контролировать пиковую внутреннюю температуру.

В экспериментах с 24-амперно-часовым элементом, содержащим катод из никель-марганец-кобальтового оксида (NMC), зарядка элемента до 70% емкости привела к внутренней температуре около 1 100°C. Это тепло, генерируемое в ядре батареи, превращает материалы катода в более простые металлические или оксидные формы, которые легче растворяются.

Этот процесс минимизирует потребность во внешней энергии, что является основным фактором затрат и воздействия на окружающую среду в традиционной переработке.

Как происходит восстановление лития

Восстановление материала затем проводится в два этапа. Сначала промывка полученного порошка водой удаляет растворимые соли лития, образующиеся во время термической реакции, что позволяет восстановить более 60% общего количества лития.

Во-вторых, для растворения остального лития и переходных металлов никеля, кобальта и марганца — используется разбавленная хлоридная кислота.

В исследовании сообщается, что для элемента, протестированного на уровне заряда 70%, этот процесс восстановил более 93% лития и 95% переходных металлов.

Было обнаружено, что графит, оставшийся после выщелачивания, имеет низкий уровень загрязнения металлом, что свидетельствует о том, что он может быть пригодным для повторного использования в новых батареях.

Ранее мы рассказывали, почему и как США решили увеличить добычу лития.

Также узнавайте, как ученые решили самую большую проблему аккумуляторов.