Аккумуляторы в автомобилях будут работать дольше — какую технологию создали ученые и как это повлияет на цену

Рабочий на заводе работает с аккумулятором. Фото: УНИАН

Литий-ионные батареи уже вскоре могут отойти в прошлое, поскольку ученым наконец удалось создать новую аккумуляторную технологию — покрытие HiSep-II, благодаря которому производительность и срок службы литий-серных (Li-S) аккумуляторов можно продлить в пять раз.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о новой технологии, которую изобрели норвежские инженеры

Как говорится в статье на сайте Interestingengineering, литий-серные аккумуляторы выгоднее литий-ионных, ведь обеспечивают большую энергоемкость, быструю зарядку, более низкую себестоимость и высокий уровень безопасности. Но проблема заключается в том, что они быстро деградируют из-за появления полисульфидов лития, которые движутся между электродами и "убивают" объем батареи.

Исследователи в Норвежском университете создали батарею с покрытием HiSep-II, и разработали своеобразный "умный фильтр": он блокирует вредные полисульфиды, тогда как ионы лития не имеют препятствий для перемещения.

Почему это важно

Проверка изобретения в лабораторных условиях показала, что количество циклов зарядки выросло с 200 до 1 тысячи, то есть срок службы аккумулятора вырос в пять раз. Для электромобилей это может стать настоящим прорывом. Например, типичный аккумулятор на 800 вольт станет легче более чем на 200 кг — запас хода автомобиля увеличится в несколько раз.

Кроме автомобильной сферы, новая технология может найти применение в беспилотниках, авиации, морском транспорте и больших накопителях энергии.

Напомним, недавно в США испытали новый метод добычи сланцевой нефти: углекислый газ закачивали в пласты с нефтью, благодаря чему больше углеводородов выходят на поверхность. Ожидается, что эта технология не только увеличит добычу "черного золота", но и будет способствовать снижению цен на важный энергетический ресурс. Узнавайте также, какое изобретение создали китайские ученые и почему это может навсегда изменить энергетику.