Україна
Найбільша проблема акумуляторів вирішена — що вигадали вчені

Найбільша проблема акумуляторів вирішена — що вигадали вчені

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 13:51
Акумулятори в автомобілях працюватимуть довше — яку технологію створили вчені та як це вплине на ціну
Робітник на заводі працює з акумулятором. Фото: УНІАН

Літій-іонні батареї вже незабаром можуть відійти у минуле, оскільки вченим нарешті вдалося створити нову акумуляторну технологію — покриття HiSep-II, завдяки якому продуктивність та термін служби літій-сірчаних (Li-S) акумуляторів можна продовжити у п'ять разів. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

Читайте також:

Детальніше про нову технологію, яку винайшли норвезькі інженери

Як йдеться у статті на сайті Interestingengineering , літій-сірчані акумулятори є вигіднішими за літій-іонні, адже забезпечують більшу енергоємність, швидшу зарядку, нижчу собівартість та вищий рівень безпеки. Та проблема полягає у тому, що вони швидко деградують через появу полісульфідів літію, які рухаються між електродами й "вбивають" об'єм батареї.

Дослідники у Норвезькому університеті створили батарею з покриттям HiSep-II, та розробили своєрідний "розумний фільтр": він блокує шкідливі полісульфіди, тоді як іона літію не мають перешкод для переміщення. 

Чому це важливо

Перевірка винаходу в лабораторних умовах показала, що кількість циклів зарядки зросла з 200 до 1 тисячі, тобто термін служби акумулятора зріс уп'ятеро. Для електромобілів це може стати справжнім проривом. Наприклад, типовий акумулятор на 800 вольтів стане легшим на понад 200 кг — запас ходу автівки збільшиться у декілька разів.

Крім автомобільної сфери, нова технологія може знайти застосування у безпілотниках, авіації, морському транспорті та великих накопичувачах енергії.

Нагадаємо, нещодавно у США випробували новий метод видобутку сланцевої нафти: вуглекислий газ закачували у пласти з нафтою, завдяки чому більше вуглеводнів виходять на поверхню. Очікується, що ця технологія не тільки збільшить видобуток "чорного золота", а й сприятиме зниженню цін на важливий енергетичний ресурс. Дізнавайтесь також, який винахід створили китайські вчені та чому це може назавжди змінити енергетику. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
