Сокровище, меняющее будущее аккумуляторов — что о нем известно

Сокровище, меняющее будущее аккумуляторов — что о нем известно

Дата публикации 12 октября 2025 14:20
Самый большой источник лития — где находится и каковы его перспективы
Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

В США стартовал один из самых масштабных энергетических проектов десятилетия. Компания Lithium Americas заключила партнерство с General Motors для создания совместного предприятия Thacker Pass. К инициативе присоединилось и Министерство энергетики США, приобретя 5% доли. Этот шаг стал частью государственной стратегии энергетической независимости.

Thacker Pass уже называют "литиевым сердцем Америки", ведь он должен обеспечить крупнейший источник этого минерала в Западном полушарии, пишет Econews.

К 2028 году Thacker Pass сможет производить 40 000 тонн карбоната лития батарейного класса ежегодно — этого хватит для 800 000 электромобилей. Это в восемь раз больше мощности единственного нынешнего литиевого завода в США.

Благодаря этому проекту страна уменьшит зависимость от Китая, который сейчас:

  • контролирует 75% мирового рынка переработки лития;
  • ежегодно производит более 40 000 тонн;
  • задает глобальные цены на сырье для батарей.

Американский Thacker Pass изменит это соотношение, сделав США самодостаточными в отрасли.

Участие General Motors и правительства США

General Motors инвестирует 625 миллионов долларов в проект, получая 38% доли и право полного контроля над первым этапом добычи. Компания также сможет продавать часть продукции на открытом рынке, создавая новую линию прибыли.

Со своей стороны, Министерство энергетики США выделило кредит в 2,26 миллиарда долларов, уже осуществив первый платеж в 435 миллионов. По словам министра Криса Райта, это решение:

  • сделает проект экономически рентабельным;
  • обеспечит стабильность в период падения цен;
  • защитит интересы налогоплательщиков.

Thacker Pass станет примером того, как частный сектор и государство могут совместно инвестировать в стратегическую безопасность.

Как Thacker Pass изменит глобальный рынок лития

На сегодня тройка лидеров по добыче лития — Австралия, Чили и Китай. Но США готовы присоединиться к ним благодаря запуску Thacker Pass. Это означает не только новый объем добычи, но и появление мощного игрока в переработке критически важных минералов.

Преимущества для американской экономики:

  • создание новых рабочих мест в Неваде;
  • развитие технологий очистки и обогащения лития;
  • формирование локальной цепи поставок аккумуляторов;
  • уменьшение зависимости от импорта из Азии.

Аналитики уже прогнозируют, что Thacker Pass может стать центральным элементом новой промышленной политики США.

США как новый поставщик будущего

Thacker Pass — не просто шахта, а символ изменения энергетического баланса. Благодаря ему Соединенные Штаты из небольшого производителя превратятся в ключевого поставщика материалов для аккумуляторов на мировом рынке.

К концу десятилетия страна:

  • почти полностью обеспечит собственные потребности в литии;
  • получит новые возможности для экспорта;
  • закрепит позицию лидера в мировой энергетике.

Thacker Pass может стать той точкой, с которой начнется новая литиевая эра Америки — эра технологической автономии, зеленых инноваций и стабильного развития.

Как сообщалось, из-за стремительного увеличения спроса на электромобили цена на литий растет, влияя, в частности, на стоимость таких авто, как Tesla. Несмотря на наличие в Украине значительных месторождений лития, добыча этого стратегически важного металла до сих пор не налажена.

Также мы рассказывали, что мировой спрос на литий увеличился на 63% до 165 тысяч тонн за 2021-2023 годы, а к 2030 году ожидается рост еще на 222%, что превысит полмиллиона тонн.

США добыча полезных ископаемых металл аккумулятор литий
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
