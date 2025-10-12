Відео
Головна Індустрії Скарб, що змінить майбутнє акумуляторів — що про нього відомо

Скарб, що змінить майбутнє акумуляторів — що про нього відомо

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 14:20
Найбільше джерело літію — де розташоване та які його перспективи
Спецтехніка на родовищі. Фото: Freepik

У США стартував один із наймасштабніших енергетичних проєктів десятиліття. Компанія Lithium Americas уклала партнерство з General Motors для створення спільного підприємства Thacker Pass. До ініціативи долучилося й Міністерство енергетики США, придбавши 5% частки. Цей крок став частиною державної стратегії енергетичної незалежності.

Thacker Pass уже називають "літієвим серцем Америки", адже він має забезпечити найбільше джерело цього мінералу в Західній півкулі, пише Econews.

Читайте також:

Виробництво літію в США досягне історичного рівня

До 2028 року Thacker Pass зможе виробляти 40 000 тонн карбонату літію батарейного класу щороку — цього вистачить для 800 000 електромобілів. Це у вісім разів більше за потужність єдиного нинішнього літієвого заводу в США.

Завдяки цьому проєкту країна зменшить залежність від Китаю, який нині:

  • контролює 75% світового ринку перероблення літію;
  • щороку виробляє понад 40 000 тонн;
  • задає глобальні ціни на сировину для батарей.

Американський Thacker Pass змінить це співвідношення, зробивши США самодостатніми в галузі.

Участь General Motors і уряду США

General Motors інвестує 625 мільйонів доларів у проєкт, отримуючи 38% частки та право повного контролю над першим етапом видобутку. Компанія також зможе продавати частину продукції на відкритому ринку, створюючи нову лінію прибутку.

Зі свого боку, Міністерство енергетики США виділило кредит у 2,26 мільярда доларів, уже здійснивши перший платіж у 435 мільйонів. За словами міністра Кріса Райта, це рішення:

  • зробить проєкт економічно рентабельним;
  • забезпечить стабільність у період падіння цін;
  • захистить інтереси платників податків.

Thacker Pass стане прикладом того, як приватний сектор і держава можуть спільно інвестувати у стратегічну безпеку.

Як Thacker Pass змінить глобальний ринок літію

На сьогодні трійка лідерів за видобутком літію — Австралія, Чилі та Китай. Але США готові приєднатися до них завдяки запуску Thacker Pass. Це означає не лише новий обсяг видобутку, а й появу потужного гравця у переробці критично важливих мінералів.

Переваги для американської економіки:

  • створення нових робочих місць у Неваді;
  • розвиток технологій очищення та збагачення літію;
  • формування локального ланцюга постачання акумуляторів;
  • зменшення залежності від імпорту з Азії.

Аналітики вже прогнозують, що Thacker Pass може стати центральним елементом нової промислової політики США.

США як новий постачальник майбутнього

Thacker Pass — не просто шахта, а символ зміни енергетичного балансу. Завдяки йому Сполучені Штати з невеликого виробника перетворяться на ключового постачальника матеріалів для акумуляторів на світовому ринку.

До кінця десятиліття країна:

  • майже повністю забезпечить власні потреби у літії;
  • отримає нові можливості для експорту;
  • закріпить позицію лідера у світовій енергетиці.

Thacker Pass може стати тією точкою, з якої розпочнеться нова літієва ера Америки — ера технологічної автономії, зелених інновацій і стабільного розвитку.

Як повідомлялось, через стрімке збільшення попиту на електромобілі ціна на літій зростає, впливаючи, зокрема, на вартість таких авто, як Tesla. Попри наявність в Україні значних родовищ літію, видобуток цього стратегічно важливого металу досі не налагоджено.

Також ми розповідали, що світовий попит на літій збільшився на 63% до 165 тисяч тонн за 2021-2023 роки, а до 2030 року очікується зростання ще на 222%, що перевищить пів мільйона тонн.

США видобуток корисних копалин метал акумулятор літій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
