Производство лития — в какой стране планируют существенно увеличить добычу и что для этого делают

Месторождение. Фото: УНИАН

Спрос на литий в мире постоянно растет: этот редкоземельный металл очень нужен как для производства современных аккумуляторов, с которыми работают мобильные устройства и электромобили, так и в "зеленой" энергетике. Однако в недалеком будущем глобальный энергетический сектор потребует еще больше лития, поэтому в США инвестируют в масштабный проект, который поможет обеспечить местное производство этого важного ресурса.

Об этом говорится на сайте Eco News.

Производство лития в США

Отмечается, что амбициозный проект реализуется в регионе Арк-Лу-Текс — на пересечении штатов Арканзас, Луизиана и Техас. Речь идет о заводе Lonestar на котором, согласно предварительным планам, можно производить до 5 тыс. тонн лития ежегодно, а впоследствии расширить производство до 25 тыс. тонн. Таким образом США может получить стратегическое преимущество на фоне растущего спроса на литий в мире.

"Это "сокровище" является обещанием будущего, в котором США будут более независимыми в поставках жизненно важного ресурса для глобальной энергетической трансформации", — говорится в статье.

Почему это нужно США

Кроме того, что добыча лития на заводе Lonestar позволит американцам уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, проект поможет удовлетворить спрос на аккумуляторы для электромобилей, ведь появится возможность расширить инфраструктуру и создать более экологичный автопарк.

Также в США надеются, что производство лития повлияет и на международные рынки. Например, Германия уже производит авто на литиево-металлических батареях, поэтому мировой спрос на литий будет расти и в дальнейшем.

Напомним, Украина имеет одни из крупнейших запасов лития в Европе. Так, по разным оценкам, залежи руды, в которой есть литий, составляет около 500 млн тонн, но в промышленных масштабах этот ресурс еще не добывают. Узнавайте также, почему литий из моря может вытеснить шахты и изменить геополитику.