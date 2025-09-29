Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Больше лития — как в США хотят увеличить производство металла

Больше лития — как в США хотят увеличить производство металла

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 14:15
Производство лития — в какой стране планируют существенно увеличить добычу и что для этого делают
Месторождение. Фото: УНИАН

Спрос на литий в мире постоянно растет: этот редкоземельный металл очень нужен как для производства современных аккумуляторов, с которыми работают мобильные устройства и электромобили, так и в "зеленой" энергетике. Однако в недалеком будущем глобальный энергетический сектор потребует еще больше лития, поэтому в США инвестируют в масштабный проект, который поможет обеспечить местное производство этого важного ресурса.

Об этом говорится на сайте Eco News.

Реклама
Читайте также:

Производство лития в США

Отмечается, что амбициозный проект реализуется в регионе Арк-Лу-Текс — на пересечении штатов Арканзас, Луизиана и Техас. Речь идет о заводе Lonestar на котором, согласно предварительным планам, можно производить до 5 тыс. тонн лития ежегодно, а впоследствии расширить производство до 25 тыс. тонн. Таким образом США может получить стратегическое преимущество на фоне растущего спроса на литий в мире.

"Это "сокровище" является обещанием будущего, в котором США будут более независимыми в поставках жизненно важного ресурса для глобальной энергетической трансформации", — говорится в статье.

Почему это нужно США

Кроме того, что добыча лития на заводе Lonestar позволит американцам уменьшить зависимость от иностранных поставщиков, проект поможет удовлетворить спрос на аккумуляторы для электромобилей, ведь появится возможность расширить инфраструктуру и создать более экологичный автопарк.

Также в США надеются, что производство лития повлияет и на международные рынки. Например, Германия уже производит авто на литиево-металлических батареях, поэтому мировой спрос на литий будет расти и в дальнейшем.

Напомним, Украина имеет одни из крупнейших запасов лития в Европе. Так, по разным оценкам, залежи руды, в которой есть литий, составляет около 500 млн тонн, но в промышленных масштабах этот ресурс еще не добывают. Узнавайте также, почему литий из моря может вытеснить шахты и изменить геополитику.

США добыча энергетика ядерная энергетика литий
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации