Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Більше літію — як у США хочуть збільшити виробництво металу

Більше літію — як у США хочуть збільшити виробництво металу

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 14:15
Виробництво літію — в якій країні планують суттєво збільшити видобуток та що для цього роблять
Родовище. Фото: УНІАН

Попит на літій у світі постійно зростає: цей рідкісноземельний метал дуже потрібний як для виробництва сучасних акумуляторів, з якими працюють мобільні пристрої та електромобілі, так і у "зеленій" енергетиці.  Однак у недалекому майбутньому глобальний енергетичний сектор потребуватиме ще більше літію, тож у США інвестують у масштабний проєкт, який допоможе забезпечити місцеве виробництво цього важливого ресурсу.

Про це йдеться на сайті Eco News.

Реклама
Читайте також:

Виробництво літію у США

Зазначається, що амбітний проєкт реалізується в регіоні Арк-Лу-Текс — на перетині штатів Арканзас, Луїзіана і Техас. Йдеться про завод Lonestar на якому, згідно з попередніми планами, можна виробляти до 5 тис. тонн літію щороку, а згодом розширити виробництво до 25 тис. тонн. Таким чином США може отримати стратегічну перевагу на фоні наростального попиту на літій у світі. 

"Цей "скарб" є обіцянкою майбутнього, в якому США будуть більш незалежними у постачанні життєво важливого ресурсу для глобальної енергетичної трансформації", — йдеться у статті. 

Чому це потрібно США

Крім того, що видобуток літію на заводі Lonestar дозволить американцям зменшити залежність від іноземних постачальників, проєкт допоможе задовольнити попит на акумулятори для електромобілів, адже з'явиться можливість розширити інфраструктуру та створити більш екологічний автопарк.

Також у США сподіваються, що виробництво літію вплине й на міжнародні ринки. Наприклад, Німеччина вже виробляє авто на літієво-металевих батареях, тож світовий попит на літій зростатиме й надалі.

Нагадаємо, Україна має одні із найбільших запасів літію в Європі. Так, за різними оцінками, поклади руди, у якій є літій, становить близько 500 млн тонн, але у промислових масштабах цей ресурс ще не видобувають. Дізнавайтесь також, чому літій з моря може витіснити шахти та змінити геополітику.

США видобуток енергетика ядерна енергетика літій
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації