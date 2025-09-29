Виробництво літію — в якій країні планують суттєво збільшити видобуток та що для цього роблять

Родовище. Фото: УНІАН

Попит на літій у світі постійно зростає: цей рідкісноземельний метал дуже потрібний як для виробництва сучасних акумуляторів, з якими працюють мобільні пристрої та електромобілі, так і у "зеленій" енергетиці. Однак у недалекому майбутньому глобальний енергетичний сектор потребуватиме ще більше літію, тож у США інвестують у масштабний проєкт, який допоможе забезпечити місцеве виробництво цього важливого ресурсу.

Про це йдеться на сайті Eco News.

Виробництво літію у США

Зазначається, що амбітний проєкт реалізується в регіоні Арк-Лу-Текс — на перетині штатів Арканзас, Луїзіана і Техас. Йдеться про завод Lonestar на якому, згідно з попередніми планами, можна виробляти до 5 тис. тонн літію щороку, а згодом розширити виробництво до 25 тис. тонн. Таким чином США може отримати стратегічну перевагу на фоні наростального попиту на літій у світі.

"Цей "скарб" є обіцянкою майбутнього, в якому США будуть більш незалежними у постачанні життєво важливого ресурсу для глобальної енергетичної трансформації", — йдеться у статті.

Чому це потрібно США

Крім того, що видобуток літію на заводі Lonestar дозволить американцям зменшити залежність від іноземних постачальників, проєкт допоможе задовольнити попит на акумулятори для електромобілів, адже з'явиться можливість розширити інфраструктуру та створити більш екологічний автопарк.

Також у США сподіваються, що виробництво літію вплине й на міжнародні ринки. Наприклад, Німеччина вже виробляє авто на літієво-металевих батареях, тож світовий попит на літій зростатиме й надалі.

Нагадаємо, Україна має одні із найбільших запасів літію в Європі. Так, за різними оцінками, поклади руди, у якій є літій, становить близько 500 млн тонн, але у промислових масштабах цей ресурс ще не видобувають. Дізнавайтесь також, чому літій з моря може витіснити шахти та змінити геополітику.