Новий металевий сплав для турбін та двигунів — що винайшли вчені

Світове виробництво авіаційних двигунів і газових турбін може докорінно змінитися через появу жаростійкого сплаву, який витримує температуру до 2 000°C. Його творцями стали інженери з Технологічного інституту Карлсруе, що у Німеччині.

Детальніше про виробництво двигунів та турбін

Для промисловості наразі існують нікелеві суперсплави, які придатні для температури до 1 100 °C, йдеться у публікації в журналі Nature. Але цього замало для реалізації повного потенціалу турбін, адже ефективність згоряння пального зростає зі збільшенням температури.

Новий сплав з хрому, молібдену та кремнію витримує набагато вищі температурні режими. До того ж його окиснення відбувається дуже повільно, навіть якщо діапазон буде на критичному рівні.

Що пропонують вчені

Як зазначається у матеріалі, якщо робоча температура турбіни зросте усього на 100 °C — це скоротить споживання палива майже на 5%. Тобто новий сплав може суттєво підвищити паливну ефективність авіаційних двигунів і газових турбін на електростанціях, скорочуючи при цьому викиди вуглецю в атмосферу.

Раніше повідомлялося, що в Китаї, ймовірно, знайшли найбільше у світі родовище з золотом. Його запаси можуть перевищувати показник у 1 тисячу тонн. Також ми розповідали, що вчені запропонували по-новому перероблювати акумулятори. Цей метод також дозволяє відновити до 60% літію.