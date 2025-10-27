Вчені відкрили невідомий раніше тип льоду — деталі

Шматочки льоду. Фото: Unsplash

Вчені відкрили новий тип льоду, який залишається у твердому стані в умовах кімнатної температури. Нова форма льоду отримала назву XXI — це двадцять перша відома фаза води.

Який лід не тане в кімнатних умовах

Під час експерименту вчені помістили краплю води між двома алмазами і, використовуючи надпотужний рентгенівський лазер XFEL, стиснули її тиском, що перевищує атмосферний у 20 тисяч разів. У таких умовах молекули води (H₂O) утворили надщільну структуру, яка залишалася твердою навіть при температурі 22 градуси. Такий лід є метастабільним: форма зберігається під сильним тиском і руйнується, якщо середовище збурити.

Це дослідження може допомогти вченим у розумінні того, як виникає лід на крижаних супутниках Сатурна та Юпітера. Вчені вважають, що існує набагато більше високотемпературних метастабільних фаз льоду.

"Це відкриває нові можливості для розуміння складу крижаних світів у Сонячній системі", — зазначила співавторка дослідження Рейчел Хасбанд із Німецького центру досліджень електронного синхротрону.

Лід XXI — один із багатьох фаз існування води. До цього науці були відомі, зокрема, лід XIX, який має тетраедричну структуру та суперіонний лід з температурою, подібною до зоряної. Усі ці фази виникають завдяки особливій молекулярній будові води, де атоми водню можуть утворювати різноманітні кристалічні та аморфні решітки.

