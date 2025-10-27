Відео
Вчені винайшли лід, який не тане — як це може бути

Вчені винайшли лід, який не тане — як це може бути

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 06:20
Оновлено: 23:29
Вчені відкрили невідомий раніше тип льоду — деталі
Шматочки льоду. Фото: Unsplash

Вчені відкрили новий тип льоду, який залишається у твердому стані в умовах кімнатної температури. Нова форма льоду отримала назву XXI — це двадцять перша відома фаза води.

Про це йдеться на сайті Livescience.

Який лід не тане в кімнатних умовах 

Під час експерименту вчені помістили краплю води між двома алмазами і, використовуючи надпотужний рентгенівський лазер XFEL, стиснули її тиском, що перевищує атмосферний у 20 тисяч разів. У таких умовах молекули води (H₂O) утворили надщільну структуру, яка залишалася твердою навіть при температурі 22 градуси. Такий лід є метастабільним: форма зберігається під сильним тиском  і руйнується, якщо середовище збурити.

Це дослідження може допомогти вченим у розумінні того, як виникає лід на крижаних супутниках Сатурна та Юпітера. Вчені вважають, що існує набагато більше високотемпературних метастабільних фаз льоду. 

"Це відкриває нові можливості для розуміння складу крижаних світів у Сонячній системі", — зазначила співавторка дослідження Рейчел Хасбанд із Німецького центру досліджень електронного синхротрону.

Лід XXI — один із багатьох фаз існування води. До цього науці були відомі, зокрема, лід XIX, який має  тетраедричну структуру та суперіонний лід з температурою, подібною до зоряної. Усі ці фази виникають завдяки особливій молекулярній будові води, де атоми водню можуть утворювати різноманітні кристалічні та аморфні решітки.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, що Південний океан є одним із найбільших на Землі поглиначів вуглекислого газу і надлишкового тепла. Якщо викиди забруднюючих речовин в атмосферу різко знизяться, то океан позбудеться від усього тепла, яке накопичив. Це загрожує Планеті стрімким потеплінням, яке може тривати від десятиліть до століть.

Раніше ми розповідали, що у США хочуть перетворювати повітря на питну воду для військ, які будуть залучені в бойових операціях. Експериментальний проєкт має розпочатися вже незабаром. Також ми писали про унікальну технологію, завдяки якій швидше знищуються токсичні речовини у воді. 

Віталій Чайка
Автор:
Віталій Чайка
