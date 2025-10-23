Як зміниться клімат, якщо Південний океан поверне усе тепло — відповідь вчених

Океан. Фото: Unsplash

Океани виконують вкрай важливу для природи функцію — пом’якшують наслідки кліматичних змін, адже поглинають близько 25% антропогенних викидів вуглекислого газу (CO2) і понад 90% надлишкового тепла, який з'являється після викидів. Нещодавно вчені вирішили дослідити, як відреагує Південний океан, якщо температура в атмосфері й шкідливі викиди почнуть знижуватися.

Про це пише Phys.org.

Південний океан й глобальне похолодання

Дослідники працювали над сценарієм, за яким з атмосфери зникає один із найбільших забруднювачів — CO2, а середня глобальна температура на Землі починає знижуватися. Для цього команда взяла модель, яка базується на балансі:

з енергії та вологи в атмосфері;

циркуляції океану та морського льоду;

біосфери суші та моделі біохімії океану.

Вченим вдалося змоделювати ідеалізований сценарій зміни клімату. Виявилося, що викиди зростали, допоки рівень вуглекислого газу в атмосфері не подвоївся за 70 років. Після чого почалося різке скорочення викидів і подальший стійкий негативний вплив.

За розрахунками вчених, через кілька століть негативного рівня викидів і поступового глобального похолодання Південний океан різко вивільнить тепло, яке накопичував — вчені назвали це "океанічною відрижкою". Після цього на Планеті розпочався період потепління, тривалістю від десятиліть до століть.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що у Світовому океані на межі зникнення опинився важливий для фотосинтезу мікроорганізм — прохлорококк. Цей маленький морський мікроб виробляє майже третину всього кисню на Планеті.

Його існуванню, як з’ясували вчені, загрожує глобальне потепління, оскільки для розвитку прохлорококка температура води не має перевишувати +28 градусів. Та за кліматичними прогнозами багато тропічних і субтропічних вод перетнуть цю температурну межу впродовж наступних 75 років.

Раніше повідомлялося, що на Землі може з’явитися ще один океан. Вчені вважають, що підйоми мантії Землі можуть свідчити про формування океанічного басейну. Дізнавайтесь також, який рідкісний природний ресурс добувають лише в Індійському океані.

