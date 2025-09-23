Найбільше джерело кисню на Землі може зникнути вже скоро — у чому причина

Хвиля в океані. Фото: Unsplash

Деякі рослини, водорості та ціанобактерії продукують фотосинтез, як й у поєднанні з сонячною енергією живить більшу частину харчових ланцюжків на планеті. Найважливіший для фотосинтезу мікроорганізм у цій системі — прохлорококк (Prochlorococcus) опинився під загрозою зникнення через стрімке потепління Світового океану.

Що відомо про прохлорококк

Цей крихітний морський мікроб має суттєвий вплив не тільки на своє середовище існування, адже виробляє майже третину всього кисню на планеті й формує життєво важливу основу харчових ланцюгів. І нещодавно з'ясувалося, що прохлорококк та інші фотосинтезувальні мікроби є вразливішими до глобального потепління, ніж вважалося раніше.

Чому найбільше джерело кисню на Землі під загрозою зникнення

Як правило, прохлорококки існують у теплих умовах тропіків і прилеглих районах, де мало поживних речовин. Тож серед вчених побутувала думка, що прохлорококу підходитимуть умови, коли води океанів теплішатимуть через спалювання викопного палива та втрату поглиначів вуглецю. Та нове дослідження показує, що не усе так просто: вища температура не завжди означає більш придатне середовище для морського мікроба.

Безпечне середовище для прохолококка — це коли температура води коливається від +19 до +28 градусів. Але за кліматичними прогнозами багато тропічних і субтропічних вод перетнуть цю температурну межу впродовж наступних 75 років. Як пояснив океанограф з Вашингтонського університету Франсуа Рібале, це означає, що вуглецю на Землі ставатиме дедалі менше, а отже морський харчовий ланцюг потерпатиме від дефіциту їжі.

Так, вчені з'ясували, що мікроби найефективніше розвивалися у відносно теплій воді, від 19 до 28 °C, але коли температура трохи підвищувалася, то виникали певні труднощі. Дослідники помітили, що поділ клітин сповільнився майже до нуля за температури вище 30 °C. Тобто температура, за якою морські мікроби вигорають, є значно нижчою, ніж передбачалося раніше.

Тож існує ймовірність, що вже наприкінці цього століття:

Prochlorococcus втратять у продуктивності до 17% у тропіках, якщо потепління буде помірним;

продуктивність мікроба знизиться на 51%, якщо вода в океанах нагріватиметься швидше.

У глобальному масштабі він може знизитися на 10% за помірного потепління і на 37% за більш екстремального сценарію.

