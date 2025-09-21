Вуглекислий газ з ґрунту — стало відомо, як на це впливає глобальне потепління

Пожежа у лісі. Фото: Unsplash

Провідні вчені та дослідники вже багато років говорять про невідворотні зміни, які відбуваються з кліматом на нашій Планеті. Раніше вважалося, що через глобальне потепління збільшуються викиди вуглекислого газу (CO2) з ґрунту. Та схоже, що ця теорія не відповідає дійсності.

Про нове дослідження йдеться на сайті Sciencedaily.

Вчені з Університету штату Північна Кароліна з’ясували, що зависока температура повітря практично не впливає на вуглецевий цикл — процес, коли вуглець зберігається або випаровується з ґрунту.

"Коли стає тепліше, відбувається більше фотосинтезу, з’являється більше "їжі" для мікробів, зростає їхня активність", — розповіла Дебжані Сіхі, доцентка університету та авторка дослідження.

Досліди відбувалися на зразках ґрунту у місті Афіни (штат Джорджія, США). Це місце обрали не випадково, адже тут функціонує один із найстаріших у світі майданчиків, на якому ведуться спостереження за нагріванням ґрунту. Вчені підігрівали зразки ґрунту в лабораторії до 2,5°C та з'ясували, що додаткові поживні речовини, поєднуючись з теплом, не впливали на рівень CO₂, якщо у ґрунті був відсутній легкодоступний вуглець.

"Мікроби, як і люди, потребують збалансованої "дієти": джерела енергії, білків, волокон. Вони використовують частину вуглецю, щоб рости, частину — щоб виробляти ферменти та розкладати складні речовини. А решту віддають у повітря у вигляді CO₂", — пояснила Сіхі.

Науковці додають, що природа, крім того, що виділяє вуглець, може його ще й поглинати. Тому важливо розуміти, як працює цей баланс, щоб правильно оцінювати обсяги викидів від інших секторів економіки.

