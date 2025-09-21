Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Вуглекислий газ і потепління — вчені зробили вражаюче відкриття

Вуглекислий газ і потепління — вчені зробили вражаюче відкриття

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 06:20
Вуглекислий газ з ґрунту — стало відомо, як на це впливає глобальне потепління
Пожежа у лісі. Фото: Unsplash

Провідні вчені та дослідники вже багато років говорять про невідворотні зміни, які відбуваються з кліматом на нашій Планеті. Раніше вважалося, що через глобальне потепління збільшуються викиди вуглекислого газу (CO2) з ґрунту. Та схоже, що ця теорія не відповідає дійсності. 

Про нове дослідження йдеться на сайті Sciencedaily.

Реклама
Читайте також:

Вчені з Університету штату Північна Кароліна з’ясували, що зависока температура повітря практично не впливає на вуглецевий цикл — процес, коли вуглець зберігається або випаровується з ґрунту. 

"Коли стає тепліше, відбувається більше фотосинтезу, з’являється більше "їжі" для мікробів, зростає їхня активність", — розповіла Дебжані Сіхі, доцентка університету та авторка дослідження.

Досліди відбувалися на зразках ґрунту у місті Афіни (штат Джорджія, США). Це місце обрали не випадково, адже тут функціонує один із найстаріших у світі майданчиків, на якому ведуться спостереження за нагріванням ґрунту. Вчені підігрівали зразки ґрунту в лабораторії до 2,5°C та з'ясували, що додаткові поживні речовини, поєднуючись з теплом, не впливали на рівень CO₂, якщо у ґрунті був відсутній легкодоступний вуглець.

"Мікроби, як і люди, потребують збалансованої "дієти": джерела енергії, білків, волокон. Вони використовують частину вуглецю, щоб рости, частину — щоб виробляти ферменти та розкладати складні речовини. А решту віддають у повітря у вигляді CO₂", — пояснила Сіхі.

Науковці додають, що природа, крім того, що виділяє вуглець, може його ще й поглинати. Тому важливо розуміти, як працює цей баланс, щоб правильно оцінювати обсяги викидів від інших секторів економіки.

Нагадаємо, в Австралії вченим вдалося отримати електроенергію з відпрацьованого тепла. Для цього вони створили спеціальний термоелектричний матеріал. Також раніше нейромережа показала, яким може бути світ після глобального потепління

клімат потепління вчені Глобальне потепління вуглекислий газ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації