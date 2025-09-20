Прорив у енергетиці — яке досягнення підкорилося вченим

Людина тримає лампочку. Фото: УНІАН

Щодня люди по всьому світу споживають велику кількість електроенергії, і щороку потреба у цьому ресурсі зростає. У пошуках альтернативного способу отримати струм, дослідники з Квінслендського технологічного університету в Австралії термоелектричний матеріал, який перетворює відпрацьоване тепло на електроенергію.

Про це йдеться у статті, яку опублікували у журналі Energy & Environmental Science.

Детальніше про нову технологію

У сполуку зі срібла, міді та телуриду вчені додали марганець, отримавши набагато якіснішу сполуку:

коефіцієнт потужності став значно вищим;

теплопровідність кристалічної решітки знизилася завдяки створенню додаткових дефектів.

Випробувавши пристрій у лабораторіях стало відомо, що прототип з новим матеріалом 100 одиниць тепла перетворив у майже 13 одиниць електроенергії. Це один із найвищих показників для середньотемпературних термоелектричних матеріалів, адже більшість сучасних сполук забезпечують лише кілька відсотків ефективності.

За словами професора Чжи-Ган Ченя, цим пристроєм можна відновити частину енергії, яку щодня виробляють заводи, електростанції чи автотранспорт. Зараз вона просто втрачається, однак тепер з'явився шанс використовувати її на користь людству.

Енергія з термоелектричного матеріалу не шкодить довкіллю і є відносно простою у виробництві. Тобто, винахід є перспективним для практичного застосування. Зазначається, що вчені створили технологію, на основі якої можна будувати системи збору відпрацьованого тепла, що може значно збільшити частку чистої енергії у світовому балансі.

