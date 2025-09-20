Відео
Вчені отримали струм з відпрацьованого тепла — як їм це вдалося

Вчені отримали струм з відпрацьованого тепла — як їм це вдалося

Дата публікації: 20 вересня 2025 06:20
Прорив у енергетиці — яке досягнення підкорилося вченим
Людина тримає лампочку. Фото: УНІАН

Щодня люди по всьому світу споживають велику кількість електроенергії, і щороку потреба у цьому ресурсі зростає. У пошуках альтернативного способу отримати струм, дослідники з Квінслендського технологічного університету в Австралії термоелектричний матеріал, який перетворює відпрацьоване тепло на електроенергію.

Про це йдеться у статті, яку опублікували у журналі Energy & Environmental Science

Читайте також:

Детальніше про нову технологію

У сполуку зі срібла, міді та телуриду вчені додали марганець, отримавши набагато якіснішу сполуку: 

  • коефіцієнт потужності став значно вищим;
  • теплопровідність кристалічної решітки знизилася завдяки створенню додаткових дефектів.

Випробувавши пристрій у лабораторіях стало відомо, що прототип з новим матеріалом 100 одиниць тепла перетворив у майже 13 одиниць електроенергії. Це один із найвищих показників для середньотемпературних термоелектричних матеріалів, адже більшість сучасних сполук забезпечують лише кілька відсотків ефективності.

За словами професора Чжи-Ган Ченя, цим пристроєм можна відновити частину енергії, яку щодня виробляють заводи, електростанції чи автотранспорт.  Зараз вона просто втрачається, однак тепер з'явився шанс використовувати її на користь людству.

Енергія з термоелектричного матеріалу не шкодить довкіллю і є відносно простою у виробництві. Тобто, винахід є перспективним для практичного застосування. Зазначається, що вчені створили технологію, на основі якої можна будувати системи збору відпрацьованого тепла, що може значно збільшити частку чистої енергії у світовому балансі.

Нагадаємо, українців попередили про велику ймовірність загрози блекаутів взимку. При цьому нардеп Сергій Козир зауважив, що українська енергетика може витримати російські удари. Дізнавайтесь також, яка звичка заважає українцям платити менше за світло

електроенергія вчені технології енергетика відновлювальна енергетика
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
