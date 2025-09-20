Прорыв в энергетике — какое достижение покорилось ученым

Человек держит лампочку. Фото: УНИАН

Ежедневно люди по всему миру потребляют большое количество электроэнергии, и каждый год потребность в этом ресурсе растет. В поисках альтернативного способа получить ток, исследователи из Квинслендского технологического университета в Австралии создали термоэлектрический материал, который превращает отработанное тепло в электроэнергию.

Об этом говорится в статье, которую опубликовали в журнале Energy & Environmental Science.

Подробнее о новой технологии

В соединение из серебра, меди и теллурида ученые добавили марганец, получив гораздо более качественное соединение:

коэффициент мощности стал значительно выше;

теплопроводность кристаллической решетки снизилась благодаря созданию дополнительных дефектов.

Испытав устройство в лабораториях стало известно, что прототип с новым материалом 100 единиц тепла превратил в почти 13 единиц электроэнергии. Это один из самых высоких показателей для среднетемпературных термоэлектрических материалов, ведь большинство современных соединений обеспечивают лишь несколько процентов эффективности.

По словам профессора Чжи-Ган Ченя, этим устройством можно восстановить часть энергии, которую ежедневно производят заводы, электростанции или автотранспорт. Сейчас она просто теряется, однако теперь появился шанс использовать ее на пользу человечеству.

Энергия из термоэлектрического материала не вредит окружающей среде и является относительно простой в производстве. То есть, изобретение является перспективным для практического применения. Отмечается, что ученые создали технологию, на основе которой можно строить системы сбора отработанного тепла, что может значительно увеличить долю чистой энергии в мировом балансе.

