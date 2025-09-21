Видео
Углекислый газ и потепление — ученые сделали неожиданное открытие

Углекислый газ и потепление — ученые сделали неожиданное открытие

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 06:20
Углекислый газ из почвы — стало известно, как на это влияет глобальное потепление
Пожар в лесу. Фото: Unsplash

Ведущие ученые и исследователи уже много лет говорят о неотвратимых изменениях, которые происходят с климатом на нашей Планете. Ранее считалось, что из-за глобального потепления увеличиваются выбросы углекислого газа (CO2) из почвы. Но похоже, что эта теория не соответствует действительности.

О новом исследовании говорится на сайте Sciencedaily.

Читайте также:

Что известно

Ученые из Университета штата Северная Каролина выяснили, что слишком высокая температура воздуха практически не влияет на углеродный цикл — процесс, когда углерод сохраняется или испаряется из почвы.

"Когда становится теплее, происходит больше фотосинтеза, появляется больше "пищи" для микробов, растет их активность", — рассказала Дебжани Сихи, доцент университета и автор исследования.

Опыты проводились на образцах почвы в городе Афины (штат Джорджия, США). Это место выбрали не случайно, ведь здесь функционирует одна из старейших в мире площадок, на которой ведутся наблюдения за нагревом почвы. Ученые подогревали образцы в лаборатории до 2,5°C и выяснили, что дополнительные питательные вещества, в сочетании с теплом, не влияли на уровень CO₂, если в почве отсутствовал легкодоступный углерод.

"Микробы, как и люди, нуждаются в сбалансированной "диете": источники энергии, белков, волокон. Они используют часть углерода, чтобы расти, часть — чтобы производить ферменты и разлагать сложные вещества. А остальное отдают в воздух в виде CO₂", — пояснила Сихи.

Ученые добавляют, что природа, кроме того, что выделяет углерод, может его еще и поглощать. Поэтому важно понимать, как работает этот баланс, чтобы правильно оценивать объемы выбросов от других секторов экономики.

Напомним, в Австралии ученым удалось получить электроэнергию из отработанного тепла. Для этого они создали специальный термоэлектрический материал. Также ранее нейросеть показала, каким может быть мир после глобального потепления.

климат потепление ученые Глобальное потепление углекислый газ
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
