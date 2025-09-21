Углекислый газ из почвы — стало известно, как на это влияет глобальное потепление

Пожар в лесу. Фото: Unsplash

Ведущие ученые и исследователи уже много лет говорят о неотвратимых изменениях, которые происходят с климатом на нашей Планете. Ранее считалось, что из-за глобального потепления увеличиваются выбросы углекислого газа (CO2) из почвы. Но похоже, что эта теория не соответствует действительности.

О новом исследовании говорится на сайте Sciencedaily.

Что известно

Ученые из Университета штата Северная Каролина выяснили, что слишком высокая температура воздуха практически не влияет на углеродный цикл — процесс, когда углерод сохраняется или испаряется из почвы.

"Когда становится теплее, происходит больше фотосинтеза, появляется больше "пищи" для микробов, растет их активность", — рассказала Дебжани Сихи, доцент университета и автор исследования.

Опыты проводились на образцах почвы в городе Афины (штат Джорджия, США). Это место выбрали не случайно, ведь здесь функционирует одна из старейших в мире площадок, на которой ведутся наблюдения за нагревом почвы. Ученые подогревали образцы в лаборатории до 2,5°C и выяснили, что дополнительные питательные вещества, в сочетании с теплом, не влияли на уровень CO₂, если в почве отсутствовал легкодоступный углерод.

"Микробы, как и люди, нуждаются в сбалансированной "диете": источники энергии, белков, волокон. Они используют часть углерода, чтобы расти, часть — чтобы производить ферменты и разлагать сложные вещества. А остальное отдают в воздух в виде CO₂", — пояснила Сихи.

Ученые добавляют, что природа, кроме того, что выделяет углерод, может его еще и поглощать. Поэтому важно понимать, как работает этот баланс, чтобы правильно оценивать объемы выбросов от других секторов экономики.

Напомним, в Австралии ученым удалось получить электроэнергию из отработанного тепла. Для этого они создали специальный термоэлектрический материал.