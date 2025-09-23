Самый большой источник кислорода на Земле может исчезнуть уже скоро — в чем причина

Океан. Фото: Unsplash

Некоторые растения, водоросли и цианобактерии производят фотосинтез, который в сочетании с солнечной энергией питает большую часть пищевых цепочек на планете. Важнейший для фотосинтеза микроорганизм в этой системе — прохлорококк (Prochlorococcus) оказался под угрозой исчезновения из-за стремительного потепления Мирового океана.

Об этом говорится в материале Science Alert.

Реклама

Читайте также:

Что известно о прохлорококке

Этот крошечный морской микроб имеет существенное влияние не только на свою среду обитания, ведь производит почти треть всего кислорода на планете и формирует жизненно важную основу пищевых цепей. И недавно выяснилось, что прохлорококк и другие фотосинтезирующие микробы, являются более уязвимыми к глобальному потеплению, чем считалось ранее.

Почему самый большой источник кислорода на Земле под угрозой исчезновения

Как правило, прохлорококки существуют в теплых условиях тропиков и прилегающих районах, где мало питательных веществ. Поэтому среди ученых бытовало мнение, что прохлорококку подойдут условия, когда воды океанов будут теплеть из-за сжигания ископаемого топлива и потери поглотителей углерода. Но новое исследование показывает, что не все так просто: высокая температура не всегда означает более подходящую среду для морского микроба.

Безопасная среда для прохолококка — это когда температура воды колеблется от +19 до +28 градусов. Но по климатическим прогнозам многие тропические и субтропические воды пересекут эту температурную границу в течение следующих 75 лет. Как объяснил океанограф из Вашингтонского университета Франсуа Рибале, это означает, что углерода на Земле будет становиться все меньше, а значит, морская пищевая цепь будет страдать от дефицита пищи.

Так, ученые выяснили, что микробы эффективно развивались в относительно теплой воде, от 19 до 28 °C, но когда температура немного повышалась, то возникали определенные трудности. Исследователи заметили, что деление клеток замедлилось почти до нуля при температуре выше 30°C. То есть температура, при которой морские микробы выгорают значительно ниже, чем предполагалось ранее.

Поэтому существует вероятность, что уже в конце этого века:

Prochlorococcus потеряют в производительности до 17% в тропиках, если потепление будет умеренным;

производительность микроба снизится на 51%, если вода в океанах будет нагреваться быстрее.

В глобальном масштабе он может снизиться на 10% при умеренном потеплении и на 37% при более экстремальном сценарии.

Ранее сообщалось, что в лесах начали выпадать "пластиковые" дожди. Это означает, что глобальное загрязнение микропластиком распространилось и на лесные массивы в мире. Узнавайте также, какие изменения ждут рынок "зеленой" энергетики и при чем здесь Китай.