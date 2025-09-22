Видео
Главная Индустрии Ученые обеспокоены — какая опасность грозит "легким" Земли

Ученые обеспокоены — какая опасность грозит "легким" Земли

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 06:20
Микропластик в лесах — ученые выяснили, как туда попадает опасный загрязнитель окружающей среды
Лес. Фото: УНИАН

Ни для кого не секрет, что микропластик загрязняет воды Мирового океана. Но недавно ученые нашли подтверждение того, что микропластик оседает в лесных массивах. То есть, проблема глобального загрязнения микропластиком уже коснулась и лесов.

Об этом сообщается на сайте SciTechDaily.

Как микропластик появляется в лесах

Геологи из Дармштадтского технического университета в Германии считают, что большая часть вредных веществ после производства пластмасс попадает в леса по воздуху, после чего накапливается в почве.

"Микропластик из атмосферы сначала оседает на листьях в кронах деревьев. Затем, в лиственных лесах, частицы переносятся в лесную почву, например, дождем, во время опадения листьев осенью", — пояснил ведущий автор исследования Коллин Вебер.

Когда листья разлагаются, то микропластик остается в почве. Наибольшая его концентрация сосредоточена в верхних слоях опавших листьев, которые разлагаются лишь частично.

Достаточно высокое количество этого загрязнителя можно найти и в более глубоких слоях почвы. По мнению ученых, в этом случае частицы микропластика попадают в почву через организмы, которые разлагают органические вещества.

"Мы пришли к выводу, что леса являются хорошими индикаторами загрязнения атмосферы микропластиком, и что высокая концентрация микропластика в лесных почвах указывает на значительное поступление частиц из воздуха в эти экосистемы", — сказал Вебер.

Отмечается, что это первое исследование, в ходе которого ученые проверили, как сильно леса загрязнены микропластиком, а также как этот загрязнитель распространяется по воздуху.

Напомним, ученые доказали, что глобальное потепление не влияет на повышение уровня углекислого газа в воздухе. Узнавайте также, какой ценный металл есть в Черном море.

