Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Вчені занепокоєні — яка небезпека загрожує "легеням" Землі

Вчені занепокоєні — яка небезпека загрожує "легеням" Землі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 06:20
Мікропластик у лісах — вчені з'ясували, як туди потрапляє небезпечний забруднювач довкілля
Ліс. Фото: УНІАН

Ні для кого не секрет, що мікропластик забруднює води Світового океану. Та нещодавно вчені знайшли підтвердження того, що мікропластик осідає у лісових масивах. Тобто, проблема глобального забруднення мікропластиком вже торкнулася й лісів. 

Про це повідомляється на сайті SciTechDaily

Реклама
Читайте також:

Як мікропластик з'являється у лісах

Геологи з Дармштадтського технічного університету у Німеччині вважають, що більша частина шкідливих речовин після виробництва пластмас потрапляє в ліси повітрям, після чого накопичується в ґрунті.

"Мікропластик з атмосфери спочатку осідає на листі в кронах дерев. Потім, у листяних лісах, частинки переносяться в лісовий ґрунт, наприклад, дощем під час опадання листя восени", — пояснив провідний автор дослідження Коллін Вебер.

Коли листя розкладається, то мікропластик залишається у ґрунті. Найбільша його концентрація зосереджена у верхніх шарах опалого листя, яке розкладається лише частково.

Досить високу кількість цього забруднювача можна знайти й у глибших шарах ґрунту. На думку вчених, у в цьому випадку частинки мікропластику потрапляють в ґрунт через організми, які розкладають органічні речовини.

"Ми дійшли висновку, що ліси є хорошими індикаторами забруднення атмосфери мікропластиком, і що висока концентрація мікропластику в лісових ґрунтах вказує на значне надходження частинок з повітря в ці екосистеми", — сказав Вебер.

Зазначається, що це перше дослідження, під час якого вчені перевірили, як сильно ліси забруднені мікропластиком, а також як цей забруднювач поширюється повітрям.

Нагадаємо, вчені довели, що глобальне потепління не впливає на підвищення рівня вуглекислого газу в повітрі. Дізнавайтесь також, який цінний метал є у Чорному морі. 

ліс дослідження мікропластик забруднення забруднення повітря
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації