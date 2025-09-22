Мікропластик у лісах — вчені з'ясували, як туди потрапляє небезпечний забруднювач довкілля

Ліс. Фото: УНІАН

Ні для кого не секрет, що мікропластик забруднює води Світового океану. Та нещодавно вчені знайшли підтвердження того, що мікропластик осідає у лісових масивах. Тобто, проблема глобального забруднення мікропластиком вже торкнулася й лісів.

Про це повідомляється на сайті SciTechDaily.

Як мікропластик з'являється у лісах

Геологи з Дармштадтського технічного університету у Німеччині вважають, що більша частина шкідливих речовин після виробництва пластмас потрапляє в ліси повітрям, після чого накопичується в ґрунті.

"Мікропластик з атмосфери спочатку осідає на листі в кронах дерев. Потім, у листяних лісах, частинки переносяться в лісовий ґрунт, наприклад, дощем під час опадання листя восени", — пояснив провідний автор дослідження Коллін Вебер.

Коли листя розкладається, то мікропластик залишається у ґрунті. Найбільша його концентрація зосереджена у верхніх шарах опалого листя, яке розкладається лише частково.

Досить високу кількість цього забруднювача можна знайти й у глибших шарах ґрунту. На думку вчених, у в цьому випадку частинки мікропластику потрапляють в ґрунт через організми, які розкладають органічні речовини.

"Ми дійшли висновку, що ліси є хорошими індикаторами забруднення атмосфери мікропластиком, і що висока концентрація мікропластику в лісових ґрунтах вказує на значне надходження частинок з повітря в ці екосистеми", — сказав Вебер.

Зазначається, що це перше дослідження, під час якого вчені перевірили, як сильно ліси забруднені мікропластиком, а також як цей забруднювач поширюється повітрям.

Зазначається, що це перше дослідження, під час якого вчені перевірили, як сильно ліси забруднені мікропластиком, а також як цей забруднювач поширюється повітрям.